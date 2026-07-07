Sin PASO, el peronismo explora una salida: una interna abierta para evitar la ruptura

En momentos en que el Gobierno de Javier Milei busca avanzar con una reforma del sistema electoral que elimine las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un gobernador peronista volvió a tomar distancia de la posición mayoritaria de la conducción nacional peronista y expresó un respaldo explícito a esa iniciativa.

Se trata del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien aseguró que las PASO “no le sirven a la sociedad” y consideró que los partidos políticos deberían volver a resolver la selección de candidatos mediante internas propias o consensos.

Las declaraciones vuelven a mostrar el perfil dialoguista que Jalil mantiene desde el inicio de la gestión de Milei, una estrategia que lo ha diferenciado de otros gobernadores peronistas.

“Hace mucho que vengo opinando que las PASO no le sirven a la sociedad. Es una encuesta muy cara. No fortalecen a los partidos políticos”, sostuvo el mandatario durante una entrevista con Futurock, al profundizar una postura que mantiene desde hace tiempo.

Para Jalil, el mecanismo vigente “no se ha utilizado como corresponde” y debería ser reemplazado por procesos internos de cada fuerza política.

“Las PASO tendrían que volver a los partidos políticos, que a través de internas o consensos puedan resolver quiénes serán sus candidatos”, afirmó.

El gobernador también pidió que cualquier modificación del régimen electoral se alcance mediante un amplio acuerdo político. “Creo que se tiene que resolver con el mayor consenso posible”, remarcó.

Jalil rechazó las colectoras

Jalil extendió sus reparos a otro de los instrumentos que forman parte de la discusión sobre una eventual reforma electoral: las listas colectoras.

Aunque aclaró que se trata de una posición personal, sostuvo que ese tipo de mecanismos debería volver a quedar bajo la órbita de los partidos políticos y no formar parte de la estrategia electoral general. Este es el mecanismo que está buscando el gobierno para acuñar votos de gobernadores .

“Esa discusión tiene que regresar a los partidos políticos, que tenga una identidad más con los partidos”, señaló.

Asimismo, agregó que “está en una discusión que se tendría que resolver con el mayor consenso posible de los gobernadores. Debe pertenecer a un consenso político; ya estamos dialogando”.

En esa línea, dejó en claro su posición: “En lo personal no es algo que me convence”.

Un aliado dialoguista de la Casa Rosada

Al ser consultado sobre la relación con el Gobierno nacional, Jalil confirmó que participará de las actividades oficiales por el Día de la Independencia.

“Cada vez que nos invitaron, fuimos. Vamos a ir a la vigilia”, sostuvo el gobernador.

El mandatario también defendió una de las principales políticas económicas impulsadas por la administración libertaria: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Este país se convertirá en el nuevo Dubái: toneladas de oro emergen de sus tierras y valen en millones de pesos (foto: archivo).

Según explicó, el esquema tuvo un impacto positivo sobre la actividad minera en su provincia. “El RIGI aceleró las inversiones mineras. Catamarca se vio beneficiada por el RIGI”, afirmó.

Jalil justificó además su estrategia de diálogo permanente con la Nación al sostener que responde al clima político de su distrito.

“Cada uno tiene que mirar la realidad política de su provincia. Acá el 50% de las personas quiere que acordemos con la Nación y defender Catamarca . El 9% quiere que nos distanciemos y el 30% que dialoguemos más”, concluyó.

Las definiciones del gobernador llegan en un momento en el que el oficialismo busca reunir apoyos para impulsar una reforma electoral de mayor alcance y muestran que, dentro del peronismo, persisten diferencias sobre el futuro de las PASO y la relación que las provincias deben mantener con la Casa Rosada.