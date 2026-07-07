Caso Begoña Gómez | El Gobierno critica la decisión judicial que impide a la esposa de Sánchez viajar a la cumbre de la OTAN: “Es incomprensible”.

El Gobierno de España ha calificado de “incomprensible” la decisión judicial que impide a Begoña Gómez, esposa del presidente, Pedro Sánchez, acompañar a su marido a la cumbre de la OTAN en Ankara, mientras sí le autoriza viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija.

Desde Moncloa expresaron su desacuerdo con la resolución adoptada por el magistrado Antonio Viejo, quien sustituye al juez Juan Carlos Peinado durante sus vacaciones, y recordaron que la solicitud de Gómez incluía la autorización para realizar ambos desplazamientos.

Moncloa cuestiona la decisión del magistrado

El Gobierno considera incomprensible la decisión judicial que ha denegado a Begoña Gómez acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Ankara, pero permitirle en cambio viajar a Londres para acudir a la graduación de su hija.

Fuentes de Moncloa mostraron esa incomprensión después de que el magistrado Antonio Viejo adoptara esa decisión tras la solicitud presentada por Begoña Gómez para poder realizar ambos viajes. La petición había sido formulada después de que Peinado le retirara el pasaporte y le prohibiera salir del país como medidas cautelares hasta la celebración del juicio por los cuatro delitos de los que se le acusa.

Moncloa considera incomprensible la decisión judicial sobre los viajes de Begoña Gómez. Shutterstock

El Gobierno mantiene sus críticas a la actuación de Peinado

La reacción de Moncloa se suma a las críticas que el Ejecutivo ha venido realizando a la actuación del juez Juan Carlos Peinado. Después de que el magistrado decidiera retirar el pasaporte a Begoña Gómez y enviarla a juicio, el Gobierno consideró que esa decisión evidenciaba la “persecución”, la “obsesión” y la “desproporción” del juez en este caso.

En esa misma línea, desde el Ejecutivo insistieron en que la instrucción de Peinado “ carece de todo sentido jurídico y solo atiende a motivos políticos ”.

Moncloa considera incomprensible la decisión judicial sobre los viajes de Begoña Gómez. Reuters

Begoña Gómez no asistirá a la cumbre de la OTAN en Ankara

Tras la negativa judicial, Begoña Gómez no podrá acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Ankara, que se celebra este martes y miércoles, pese a haber recibido una invitación de la esposa del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anfitrión del encuentro.

La última vez que Begoña Gómez acompañó al presidente del Gobierno a una cumbre de la Alianza fue en 2023, cuando se celebró en Vilna, capital de Lituania. Un año antes también había ejercido de anfitriona junto a Sánchez en varios actos organizados durante la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid.