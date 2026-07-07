Sánchez viaja a la cumbre de la OTAN .

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este martes a Ankara para participar en la cumbre de la OTAN con un doble objetivo: defender la posición de España ante los aliados y rebatir, si persisten, las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la falta de gasto en defensa del país.

El viaje llega marcado por una ausencia notable: Begoña Gómez no acompañará al presidente. El juez Juan Carlos Peinado le denegó la petición de salir de España después de haberle retirado el pasaporte como medida cautelar en la causa en que se encuentra incursa.

Los fundamentos de Trump para criticar a Sánchez y su gasto en defensa. EFE

Por qué Trump ha multiplicado sus críticas contra España

Las tensiones entre Washington y Madrid tienen dos orígenes concretos. El primero es que España fue el único país de la cumbre de la OTAN del año pasado que no se comprometió a alcanzar el 5% del PIB en gasto en defensa, el objetivo que Trump impulsó para los aliados.

El segundo es que el Gobierno español consideró desde el primer momento que la operación estadounidense contra Irán no respondía al derecho internacional, una posición que distanció aún más a ambos ejecutivos.

Esa combinación de factores ha llevado a Trump a multiplicar sus declaraciones críticas contra España en las últimas semanas.

Los argumentos de Pedro Sánchez para defender las decisiones del Gobierno. EFE

Los argumentos que Sánchez usará para responder a Trump

En caso de que el presidente estadounidense persista en sus críticas, Sánchez tiene preparada una respuesta basada en datos de la propia OTAN. El Comité de Política y Planes de Defensa de la alianza confirmó que España había logrado sus objetivos de capacidades fijados para 2025 con un grado de cumplimiento superior a la media europea y a otros países como Canadá.

Las fuentes del Gobierno añaden otros argumentos: España es el séptimo país que más ha cumplido de los 32 miembros de la OTAN, el tercero con más efectivos desplegados en misiones de paz y el primero en aportación de soldados en el flanco oriental.

La duda del secretario general de la OTAN sobre el compromiso español

Los mismos argumentos utiliza el Ejecutivo ante las dudas que ha expresado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre si España podrá cumplir sus compromisos destinando al gasto militar un máximo del 2,1% de su PIB, muy por debajo del umbral que la alianza considera suficiente en el contexto actual.

El Gobierno espera que la cumbre ponga el foco en la unidad de los aliados y no derive en un escenario de confrontación bilateral con Estados Unidos sobre el nivel de gasto militar español.