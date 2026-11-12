El futuro de la reforma tributaria: las señales de ARBA y el reclamo de la industria por Ingresos Brutos

Los contribuyentes bonaerenses con deudas tributarias tienen las últimas 24 horas para acceder al mayor descuento del nuevo plan de pagos de ARBA.

Este viernes 13 de noviembre termina la primera etapa del régimen, que permite obtener una bonificación de hasta 40% para quienes cancelen la deuda al contado.

A partir del sábado, el beneficio continuará vigente, pero será menor. La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) estableció un esquema escalonado que se extenderá hasta el 31 de diciembre.

El régimen permite regularizar deudas de Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas.

También pueden incluirse obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluso aquellas que estén en instancia prejudicial, judicial o en proceso de fiscalización.

Además, pueden incorporarse determinadas obligaciones vencidas o devengadas durante 2026, aunque las deudas de Impuesto de Sellos correspondientes a ese año quedan exceptuadas.

Paso a paso: cómo aprovechar el descuento del 40%

El trámite se realiza completamente online y no requiere concurrir a una oficina.

1. Ingresar al sitio de ARBA.

El contribuyente debe acceder al portal específico del nuevo plan de pagos de ARBA

2. Consultar las deudas.

El sistema permite conocer las obligaciones pendientes y las opciones disponibles para regularizarlas.

3. Elegir el impuesto y las obligaciones a incluir.

El régimen contempla Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor, Embarcaciones Deportivas y Sellos, dentro de las condiciones establecidas para cada período.

4. Elegir la modalidad de pago.

Hasta este viernes, quienes cancelen la deuda al contado acceden a una bonificación del 40%. También existe la posibilidad de financiarla en tres o seis cuotas, aunque con un descuento menor.

5. Formalizar el plan.

La adhesión se completa de manera digital, sin trámites presenciales.

Cuánto se pierde si el contribuyente espera

El beneficio más alto vence este viernes. Para quienes paguen al contado, el descuento será del 40% hasta el 13 de noviembre. Si necesitan financiar la deuda, la bonificación llega al 20% en tres cuotas y al 15% en seis cuotas.

Desde el 14 y hasta el 27 de noviembre, el descuento por pago contado baja al 35%. En ese período, la bonificación será del 15% para tres cuotas y del 10% para seis.

Entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre, el beneficio será del 30% al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis. Finalmente, entre el 12 y el 31 de diciembre se mantendrá una bonificación del 30%, pero exclusivamente para quienes cancelen al contado.

Hasta 13/11 40% 20% 15% 14/11 al 27/11 35% 15% 10% 28/11 al 11/12 30% 10% 5% 12/12 al 31/12 30% — —

En todos los casos, la bonificación no puede superar el monto del capital adeudado.

Qué deudas se pueden incluir en el plan

El régimen alcanza a los principales impuestos administrados por ARBA.

Se pueden regularizar deudas de:

- Ingresos Brutos

- Impuesto Inmobiliario Básico y Complementario

- Automotor

- Embarcaciones Deportivas

- Impuesto de Sellos

La posibilidad de incluir obligaciones de 2026 tiene una excepción: no se pueden incorporar al régimen las deudas de Sellos correspondientes a ese año.

También pueden incluirse obligaciones que ya hayan ingresado en una instancia prejudicial o judicial, así como aquellas que estén dentro de un proceso de fiscalización.

Si el contribuyente necesita un plazo más largo que los previstos en este régimen especial, ARBA mantiene sus planes de pago habituales, que permiten acceder a una mayor cantidad de cuotas.

Cristian Girard, titular de ARBA

Por qué ARBA apura la regularización antes de 2027

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, señaló que el objetivo es que los contribuyentes regularicen sus obligaciones antes del cierre del año y puedan acceder a los beneficios previstos para 2027.

“Queremos que quienes tienen deudas aprovechen esta oportunidad para ponerse al día. El plan está diseñado para que los mayores descuentos se concentren en las primeras semanas y se reduzcan progresivamente. Por eso es importante no dejar pasar esta primera etapa ”, afirmó.

El organismo también anticipó que estar al día será una condición necesaria para acceder a descuentos y bonificaciones impositivas durante 2027. Además, el esquema del próximo año buscará reconocer la trayectoria de cumplimiento: quienes hayan pagado en término y no hayan necesitado recurrir a moratorias o planes de regularización podrán acceder a mayores beneficios.