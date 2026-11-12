En esta noticia ¿Cómo encontraron al joven perdido en Australia?

Un adolescente de 17 años desapareció el viernes pasado en los bosques del estado de Victoria, al este de Australia. El joven realizaba una excursión con acampe junto a un amigo cuando se perdió cerca de la localidad de Walhalla.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo masivo con más de cien efectivos y voluntarios en la zona montañosa. Sin embargo, el muchacho se movió durante varias jornadas por terrenos muy empinados y permaneció incomunicado durante seis días hasta ser finalmente encontrado .

¿Cómo encontraron al joven perdido en Australia?

Una escuadra policial localizó al menor este jueves 12 de noviembre mientras dormía sobre una roca plana junto a un arroyo en la región de Cowwarr, a dos kilómetros del campamento. Los rescatistas lo vieron desde un helicóptero tras detectar una caja de pesca y lo subieron mediante un cabrestante para ponerlo a salvo.

Las autoridades informaron que el joven se encontraba atrapado por las pendientes pronunciadas del lugar , pero las temperaturas templadas y las escasas lluvias de la primavera austral favorecieron su supervivencia. Tras el rescate, el equipo médico lo trasladó a un hospital para realizar un control preventivo de su salud.

El adolescente se reencontró con su madre, Elizabeth, en el puesto de comando, donde la mujer celebró con alivio el desenlace y bromeó con que su hijo quedará castigado de por vida. Por su parte, la Policía decidió mantener en reserva el apellido familiar para proteger la identidad del menor.