Jensen Huang, CEO de Nvidia: "Pagar 8000 millones de dólares en impuestos es un privilegio".

El CEO y cofundador de Nvidia, Jensen Huang, dejó una contundente reflexión sobre el dinero, la riqueza y los impuestos. En medio del debate sobre la tributación de los multimillonarios en Estados Unidos, el empresario aseguró que no le preocupa pagar más impuestos, sino volver a experimentar la pobreza.

“No le tengo miedo a pagar impuestos. Solo tengo miedo a ser pobre”, afirmó Huang durante una entrevista con el programa CBS Sunday Morning, en la que habló sobre su fortuna y las oportunidades que le permitieron construir una de las compañías más importantes del sector tecnológico.

Sus declaraciones cobran relevancia ante la propuesta de establecer un impuesto extraordinario del 5% sobre el patrimonio de los residentes de California con fortunas superiores a 1000 millones de dólares, una iniciativa que ha generado controversia entre los grandes empresarios estadounidenses.

El fundador de Nvidia sorprende con su postura sobre los impuestos: "No tengo miedo de pagarlos". Shutterstock

Jensen Huang explica por qué no teme pagar 8000 millones de dólares en impuestos

Durante la entrevista, Huang fue consultado por la posibilidad de afrontar una carga fiscal de aproximadamente 8000 millones de dólares durante cinco años.

Lejos de cuestionar esa cifra, el fundador de Nvidia sostuvo que disponer de semejante patrimonio representa una oportunidad que pocas personas tienen.

“El hecho de que pueda permitirme pagar 8000 millones de dólares en impuestos durante cinco años es un privilegio”, aseguró.

El empresario también defendió la importancia de contribuir al funcionamiento del país . Aunque reconoció que no le gusta que se desperdicien recursos públicos, destacó el papel de la educación, la infraestructura y las oportunidades económicas en su trayectoria profesional.

En ese sentido, Huang se definió como un ejemplo del sueño americano y reconoció que, sin las condiciones que encontró en Estados Unidos, probablemente no habría podido fundar Nvidia.

De lavar platos a dirigir Nvidia: la historia detrás de su fortuna

La postura de Jensen Huang también está vinculada con sus primeros años de trabajo, cuando todavía estaba lejos de convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo.

Antes de fundar Nvidia en 1993, el empresario trabajó como lavaplatos en la cadena estadounidense de restaurantes Denny’s, una experiencia que suele recordar al hablar sobre esfuerzo y oportunidades laborales.

Décadas después, su compañía se ha convertido en una de las grandes protagonistas del desarrollo de la inteligencia artificial (IA), gracias a la demanda de los procesadores utilizados para entrenar y ejecutar modelos avanzados.

De lavar platos a tener una fortuna multimillonaria: Jensen Huang revela cuál es su mayor miedo. pexels

Según las cifras recogidas por CBS, su patrimonio rondaba los 182.000 millones de dólares en septiembre de 2026, cuando ocupaba el octavo puesto entre las mayores fortunas del mundo.

Las declaraciones de Huang contrastan con las críticas de otros grandes patrimonios a la propuesta fiscal de California. El proyecto plantea un gravamen extraordinario sobre las fortunas de al menos 1000 millones de dólares y ha abierto un debate sobre sus posibles consecuencias para la inversión, la recaudación y la permanencia de empresarios en el estado.

Sin embargo, Huang considera que pagar más impuestos cuando aumentan los ingresos es una responsabilidad asociada al éxito económico.