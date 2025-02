Los mercados se recuperan tras la tregua arancelaria de Trump pero preocupa el dólar fuerte

Las acciones recuperaron parte de sus fuertes pérdidas el lunes y los mercados de divisas fluctuaron mientras los inversores se esforzaban por seguir los planes de Donald Trump de imponer aranceles radicales a algunos de los principales socios comerciales de Estados Unidos.

El presidente estadounidense impuso el sábado aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá, un gravamen del 10% a la energía canadiense y aranceles del 10% a las importaciones de China. También amenazó con aranceles contra la Unión Europea.

Pero los mercados protagonizaron un fuerte rebote después de que Trump acordara retrasar un mes los aranceles a México, tras una llamada con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el lunes.

El índice S&P 500, que antes había caído casi un 2%, cotizaba un 0,6% a la baja a media sesión en Nueva York.

Los inversores dijeron que el aparente giro de 180 grados de Trump sobre México subrayaba lo difícil que era para los mercados seguir el ritmo de los cambiantes planes arancelarios.

"L o que está claro en este nuevo entorno es que no hay que extrapolar reacciones y movimientos instintivos ", dijo Guy Miller, estratega jefe de mercado de la aseguradora Zurich.

Las Bolsas europeas también protagonizaron una recuperación parcial, ya que los inversores se apresuraron a evaluar la cambiante probabilidad de una guerra comercial mundial total. El índice Stoxx Europe 600 cerró un 0,9% a la baja, recuperándose de pérdidas más pronunciadas.

Los mercados de divisas también sufrieron altibajos. El peso mexicano, que había llegado a caer un 3% frente al dólar, se recuperó y cotizó ligeramente al alza. El dólar canadiense (C$) también recortó sus pérdidas y cotizó a C$1,459 frente a la divisa estadounidense.

"Me duele la cabeza", dijo un operador de divisas de un gran banco europeo. "Es casi imposible operar, hay demasiadas noticias que procesar. Compra. No, espera, vende. No, comprar de verdad. [O] Simplemente debería rendirme", añadió.

Los bancos de inversión mundiales advirtieron que los aranceles golpearían a la economía estadounidense junto a la del resto del mundo. Los analistas de UBS y Morgan Stanley pronosticaron que, si los aranceles se mantuvieran, podrían hacer caer a la mitad el crecimiento real del PBI estadounidense este año, reduciéndolo en más de un punto porcentual.

El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años bajó 0,04 puntos porcentuales, hasta 4,53%, ya que los inversores se inclinaron por los activos seguros. Los rendimientos caen cuando suben los precios.

Pero los economistas también han advertido de que es probable que los aranceles aceleren la inflación en EE.UU., disuadiendo a la Reserva Federal de recortar las tasas de interés e impulsando el dólar.

"La implicación más clara es un dólar más fuerte", dijo Eric Winograd, economista jefe de AllianceBernstein. "Una posición larga en dólares es la expresión más limpia y clara de la guerra comercial que se está lanzando ahora".

Más temprano en Asia, el índice japonés Nikkei 225, con un elevado peso de las exportaciones, cerró con un descenso del 2,7%. Tras caer en las primeras operaciones, el índice Hang Seng de Hong Kong eliminó sus pérdidas y cerró plano. El mercado bursátil de China continental permanecerá cerrado hasta el miércoles.

El renminbi chino offshore, que cotiza libremente, cayó 0,7% hasta 7,37 RMB por dólar el lunes por la mañana, antes de reducir sus pérdidas hasta 7,33 RMB por dólar. Otras materias primas consideradas indicadores del crecimiento económico chino y mundial cayeron. El cobre LME cayó un 0,7% a u$s9.064 por tonelada, mientras que el níquel y el aluminio cayeron más de un 1%.

Los mercados de criptomonedas también cayeron, ya que los operadores redujeron su exposición a los activos de riesgo. Ethereum, la segunda moneda más importante, cayó hasta 27%. Bitcoin bajó 3,4%, hasta u$s98.848 por moneda.

George Saravelos, de Deutsche Bank, dijo que los anuncios de aranceles estaban "en el extremo más agresivo del espectro proteccionista que podríamos haber previsto", y que los mercados necesitaban "reevaluar estructural y significativamente la prima de riesgo de la guerra comercial".