El calendario federal oficial de Estados Unidos incluye 11 feriados en todo el año.

El calendario federal oficial de Estados Unidos incluye 11 feriados en todo el año. En cada una de estas fechas, las actividades se suspenden en escuelas, bancos y oficinas públicas.

El de junio corresponde al Juneteenth, también denominado el Día de la Liberación, y conmemora la emancipación de los esclavos afroamericanos en Estados Unidos. Es la primera que cae viernes hasta el momento.

El de junio corresponde al Juneteenth, también denominado el Día de la Liberación Imagen ilustrativa ChatGPT

El gobierno decretó feriado en todo el país para este viernes 19 de junio: ¿Qué pasa en Juneteenth?

Durante el Día de la Liberación se conmemora la abolición de la esclavitud en Texas, ya que más allá de la proclama presidencial de Abraham Lincoln el 1 de enero de 1863, fue cuando la noticia llego a este territorio que empezó a surtir efecto: un 19 de junio de 1865. El nombre corresponde a un acrónimo en inglés entre June y Nineteenth (decimonoveno día de junio).

El final completo de la esclavitud llegó en agosto de 1866, cuando las tribus indígenas firmaron tratados para liberar a los esclavos que aún se mantenían bajo custodia.

Fue bajo la presidencia de Joe Biden, el 17 de junio de 2021, que el Gobierno federal reconoció al Juneteenth como un feriado nacional.

Cierran bancos, escuelas y oficinas públicas: ¿Qué actividades estarán disponibles?

Los días en los que caen los feriados nacionales, todos los bancos del país cierran sus puertas y suspenden las actividades presenciales. Se recuerda a los usuarios que en el caso de que se necesiten realizar operaciones como extracción de dinero, las unidades ATMs seguirán disponibles al igual que las aplicaciones bancarias.

Adicionalmente, no habrá atención presencial en ninguna oficina del gobierno no esencial y varios negocios pertenecientes al sector privado cierran sus puertas siguiendo el calendario oficial.

Los feriados restantes para el 2026: el calendario federal oficial

Según lo que establece el calendario oficial nacional, los siguientes feriados nacionales son: