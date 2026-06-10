El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó una reunión con autoridades de la Cámara Argentino-China con el objetivo de seguir fortaleciendo los vínculos comerciales entre ambos países.

Del encuentro participaron el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, su par de Energía y Minería, Daniel González junto al de Agricultura, Sergio Iraeta y el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, Agustín Tejeda.

Junto al secretario de Coordinación de Producción, @PALavigne83; el secretario de Energía y Minería, Daniel González; el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; y el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, @atejedar, mantuvimos una muy buena reunión con autoridades de la… pic.twitter.com/PM7TUmgmI2 — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 9, 2026

Este acercamiento se produce en un escenario donde existe una marcada ansiedad entre los empresarios argentinos por la firma de protocolos sanitarios clave que podrían hacer crecer significativamente las exportaciones.

Si bien el gobierno de Xi Jinping dio señales de su intención de recibir una visita oficial encabezada por el presidente Javier Milei, el gobierno argentino optó por enviar únicamente al titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, para negociar el futuro del swap de monedas.

Durante la reunión, este martes, en el Palacio de Hacienda, las partes conversaron sobre las oportunidades existentes para continuar ampliando las exportaciones argentinas hacia el mercado chino.

En ese sentido, según el mensaje que publicó Caputo en X se identificaron como sectores estratégicos: carne, legumbres, cereales y oleaginosas, entre otros.

Por su parte, las autoridades de la Cámara Argentino-China destacaron el potencial que ofrece el RIGI para impulsar nuevas inversiones en las áreas de minería y energía.

Asimismo, señalaron que el próximo lanzamiento del Súper RIGI podría generar un fuerte interés por parte de empresas chinas para invertir en el país.

Durante el encuentro, se ratificó el compromiso de seguir trabajando juntos para profundizar una relación estratégica que impulse el comercio, las inversiones y el crecimiento de Argentina.

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