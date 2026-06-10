Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen proteger sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 10 de junio de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.565,86 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar retrocedió -0.33% y en el último año acumula una caída de -8.55%, reflejando una tendencia bajista.

Fuente: narrativas-co

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.40%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con el 13.14% de volatilidad anual.

En las últimas 2 sesiones, el Dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos diez días, el dólar alternó alzas y bajas en igual cantidad y no tuvo días estables; tras un repunte a mitad del período que marcó un máximo intermedio, las dos últimas sesiones revirtieron el avance y el balance quedó prácticamente sin cambio.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto indica un aumento en la confianza del mercado en la moneda.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es crucial contemplar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Compra dólares solo en bancos, corresponsales o casas de cambio autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Consulta la TRM y comisiones, usa canales oficiales y evita la calle.

Para vender, acude a los mismos canales regulados y confirma el abono antes de entregar dinero. Lleva identificación, guarda comprobantes y prefiere transferencias sobre efectivo.