En esta noticia El defecto de Bruselas

Estamos a punto de llegar al momento crítico de estas fiestas navideñas. El mundo comercial permanece en gran medida en silencio. (¿Demasiado silencio?).

Esto no puede servir de excusa para que la UE deje escapar (o al menos falle) la jugada durante el gesto más obvio e inmediato que podría hacer para influir en la economía, que es la aprobación del acuerdo comercial con el Mercosur.

Las conversaciones comenzaron en 1999, se firmó un acuerdo en 2019 y luego tuvo que ser modificado tras las objeciones de Europa. Después de todo esto, la ratificación seguirá posponiéndose hasta al menos el año que viene tras las objeciones de los agricultores italianos y franceses. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que ha hecho un esfuerzo enorme para impulsar este proceso, está comprensiblemente molesto.

La UE debería ser experta en acordar e implementar grandes acuerdos comerciales multifacéticos. Cuenta con una maquinaria de negociación altamente sofisticada y un sistema para construir y mantener el consenso nacional. Y, en este caso, las habituales razones mercantilistas para un acuerdo -que nuestros viejos amigos de la industria automovilística alemana obtengan acceso al mercado sudamericano- deberían verse impulsadas por la necesidad de demostrar que la UE es un actor geopolítico entre las grandes economías de ingresos medios en un momento en que Estados Unidos las está distanciando.

Es especialmente oportuno porque el amigo número uno del presidente Donald Trump en América Latina, quizás su único amigo, es Javier Milei. Al presidente argentino le gusta hacer comentarios sobre los errores del Mercosur (con razón), pero al menos reconoce que firmar este acuerdo sería una ventaja para el libre comercio. Alejará a Milei al menos un poco de la órbita estadounidense y lo acercará al planeta Tierra.

Y, sin embargo, los agricultores franceses e italianos lo están bloqueando. John Clarke , ex negociador jefe de comercio agrícola de la UE, cuyos conocimientos sobre este tema superan a los de cualquier otra persona viva, asegura con razón que los agricultores tienen motivos para oponerse a los cambios en el apoyo agrícola de la UE. Pero culpar al Mercosur o a cualquier otro acuerdo comercial es un error.

La ratificación seguirá posponiéndose hasta al menos el año que viene tras las objeciones de los agricultores italianos y franceses. Fuente: archivo.

En realidad, las discusiones intracomunitarias sobre el Mercosur no son nuevas en absoluto. Es solo que los riesgos geopolíticos se han intensificado drásticamente, y sin embargo, eso no ha tenido ningún impacto en los estados miembros ni en los electores que representan. No es que la UE no quiera ser una fuerza geoeconómica. Es que no lo desea lo suficiente. (O, para ser más precisos, algunos Estados miembros no lo desean lo suficiente).

¿Se aprobará el Acuerdo UE-Mercosur el próximo año? Sin duda, cabe la posibilidad. La credibilidad geopolítica de la UE ya está dañada.

El defecto de Bruselas

Bueno, por lo menos la UE sigue estableciendo las reglas del comercio global, ¿no? Al menos el “efecto Bruselas” sigue vigente y la UE proyecta poder blando a través de su papel de superregulador, ¿verdad?

Hasta cierto punto. Como han señalado mis colegas, el efecto ya no es el mismo. La regulación de la UE sobre tecnología ha tenido dificultades para tener el mismo impacto que, por ejemplo, sus normas químicas sobre la manufactura, sobre todo porque Europa no es un actor tan importante en la primera industria como en la segunda.

Y ahora el bloque sufre la reacción general contra las políticas verdes, con la creciente presión de Estados Unidos. La regulación de la deforestación, que impide la venta de bienes producidos en tierras recientemente desbrozadas, se ha pospuesto un año más y sus requisitos de cumplimiento se han reducido drásticamente. Es de prever que se haya archivado indefinidamente, o al menos se haya reducido a una práctica de presentación de informes.

El régimen de due diligence para la sostenibilidad corporativa en materia de medio ambiente y derechos humanos ha sobrevivido, pero está muy tocado. A menudo, existe una dinámica un tanto sórdida tras el “efecto Bruselas”, según la cual las empresas europeas toleran una regulación estricta porque saben que impide la competencia extranjera.

Pero si el cumplimiento es suficientemente difícil y la incertidumbre demasiado alta, incluso las empresas que deberían favorecer las normas se muestran escépticas. El mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono (CBAM) de la UE no goza de ninguna popularidad entre las empresas siderúrgicas y otras que deberían beneficiarse de estar protegidas de la competencia extranjera barata.

La regulación sobre deforestación ha sido aún más detestada por las empresas europeas afectadas, que están tan preocupadas por los costes que preferirían no aplicarla y renunciar a cualquier posible ventaja relativa sobre las empresas extranjeras. En el caso de la ley de due diligence, el hecho de que afectara únicamente a empresas de la UE o a empresas con un volumen significativo de ventas en la UE amenazó a las empresas europeas con una desventaja competitiva desde el principio.

La Comisión Europea tendrá que reflexionar mucho más sobre cómo hacer que la regulación comercial sea aceptable, sobre todo en lo que respecta a las cargas burocráticas y el cumplimiento normativo. No digan que no les advertimos.