Estados Unidos ha ofrecido a Ucrania una garantía de seguridad por 15 años, pero Kiev busca un período tres veces más largo para disuadir futuras agresiones rusas, dijo el lunes Volodímir Zelensky.

El presidente ucraniano reclamó una garantía que se extienda hasta 50 años, un día después de una cumbre en Florida con Donald Trump que ambos líderes calificaron como significativa, aunque no logró un avance decisivo.

En un intercambio por WhatsApp con periodistas mientras regresaba a Europa el lunes, Zelensky dijo que le había señalado al presidente estadounidense que 15 años serían insuficientes para disuadir a Rusia en un conflicto que comenzó con la anexión de Crimea en 2014.

“ También le dije que nos gustaría considerar la posibilidad de 30, 40 o 50 años ”, agregó. Un borrador de plan de paz de 20 puntos que Ucrania reveló a comienzos de este mes mencionaba una garantía de seguridad que “replicaría” el compromiso de defensa mutua del Artículo 5 de la OTAN.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la oferta de garantía de seguridad.

Rusia acusó el lunes a Ucrania de haber atacado con drones una de las residencias del presidente Vladímir Putin, y afirmó que este “paso definitivo hacia una política de terrorismo de Estado” la había llevado a “reconsiderar su posición negociadora” sobre el conflicto. Zelensky, sin embargo, sostuvo que la denuncia rusa era una “fabricación completa destinada a justificar nuevos ataques contra Ucrania” .

Hablando el domingo en su club Mar-a-Lago, en Palm Beach, Trump dijo que había mantenido una conversación “excelente” con Zelensky que permitió “mucho progreso” hacia el fin de la guerra en Ucrania.

El presidente estadounidense indicó que antes de su encuentro con Zelensky había sostenido una llamada telefónica “buena y muy productiva”, de más de dos horas, con Putin. Trump mantuvo luego una segunda llamada con el líder ruso el lunes, según informó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una publicación en X.

Un borrador de paz ucraniano plantea una garantía de seguridad similar al Artículo 5 de la OTAN. Fuente: EFE. Fuente: EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT

“ El presidente Trump ha concluido una llamada positiva con el presidente Putin en relación con Ucrania ”, escribió Leavitt. No respondió de inmediato a una solicitud de más detalles sobre la conversación.

El Kremlin señaló que Putin le dijo a Trump que el presunto ataque con drones contra la residencia del presidente ruso en el norte del país no quedaría “sin respuesta”.

La agencia estatal Tass citó a Yuri Ushakov, asesor de política exterior de Putin , quien afirmó que Trump estaba “conmocionado e indignado” por el ataque “descabellado” y que el presidente estadounidense añadió: “Gracias a Dios no les dimos Tomahawks”, los misiles de precisión de largo alcance que Kiev había pedido a Washington en el otoño boreal.

Según Ushakov, Putin le dijo a Trump que Rusia “reconsideraría su posición” sobre las negociaciones con Ucrania tras el supuesto ataque y que algunos acuerdos alcanzados por Zelensky con Estados Unidos un día antes habían dado a Ucrania “margen para eludir sus compromisos” .

En sus intercambios con periodistas, Zelensky sostuvo que Moscú había inventado el supuesto ataque con drones para justificar la falta de avances necesarios para poner fin a la guerra. “Rusia vuelve a hacerlo, utilizando declaraciones peligrosas para socavar todos los logros de nuestros esfuerzos diplomáticos compartidos con el equipo del presidente Trump”, dijo.

Líderes europeos intentaron mantener un tono positivo sobre las conversaciones en Florida. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el “buen progreso” logrado, aunque agregó que “es fundamental contar con garantías de seguridad sólidas desde el primer día”.

El gobierno alemán expresó el lunes dudas sobre el compromiso de Putin con el proceso, tras los fuertes ataques contra Ucrania durante la Navidad.

“Ahora le corresponde a Rusia demostrar que está dispuesta a avanzar hacia una paz justa y duradera para Ucrania”, afirmó un portavoz del gobierno alemán.

La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, señaló que Europa debe seguir apoyando a Kiev. “Esa paz justa y duradera y sus condiciones deben ser decididas por Ucrania; no pueden ser dictadas por Putin”, dijo Robles a la radiotelevisión pública española RTVE.

Zelensky afirmó que persisten puntos de fricción en torno a la cuestión territorial y a quién administraría la central nuclear de Zaporiyia, capturada por Rusia en las primeras fases de su invasión a gran escala en 2022.

El líder ucraniano había dicho previamente que estaría dispuesto a retirar “fuerzas pesadas” de una posible “zona desmilitarizada” o “zona económica” en el este de Ucrania, siempre que las fuerzas rusas hicieran lo mismo. Sin embargo, señaló el lunes que no existe “un concepto detallado” sobre esas posibles zonas.

“No es ningún secreto que Rusia quiere esto; en sus fantasías, les gustaría que ni siquiera existiéramos en el territorio de nuestro propio país”, dijo Zelenskyy. “Pero tenemos nuestra propia tierra, nuestra propia integridad territorial, nuestro propio Estado y nuestros propios intereses. Actuaremos de acuerdo con los intereses de Ucrania”.