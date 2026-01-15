Los precios del petróleo cayeron más de un 4% este jueves, a medida que se desescalaron las tensiones entre Estados Unidos e Irán y los operadores redujeron sus apuestas a una acción militar contra uno de los principales productores de crudo del mundo.

El crudo Brent, referencia internacional, bajó casi u$s 3 por barril hasta los u$s 63,74, borrando la mayor parte de las ganancias acumuladas esta semana.

Las protestas en Irán, los nuevos aranceles de Estados Unidos a los compradores de petróleo iraní y la posibilidad de una intervención estadounidense tras reportes de un elevado número de muertos habían impulsado a los precios del crudo por encima de su media móvil de 200 días , hasta alcanzar los u$s 66,82 por barril a comienzos de la semana.

Irán produce alrededor del 3% del petróleo mundial y exporta unos 2 millones de barriles diarios, casi en su totalidad a China. Además, controla el estrecho de Ormuz, la angosta vía marítima por la que circula cerca del 30% del petróleo transportado por mar en el mundo cada día , un punto crítico que suele captar la atención del mercado en períodos de tensión regional.

Sin embargo, los precios retrocedieron con fuerza tras los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump el miércoles y continuaron cayendo mientras los operadores asimilaban declaraciones conciliadoras del canciller iraní, Abbas Araghchi. En una entrevista con Fox News, afirmó estar “confiado” en que “no hay ningún plan de ejecuciones”.

Gobiernos árabes consideran que los intensos esfuerzos diplomáticos para disuadir a Trump de atacar a Irán lograron reducir las tensiones en el Golfo.

Operadores señalaron que el foco del mercado se desplazó rápidamente del riesgo geopolítico hacia señales de una amplia oferta, incluso cuando la situación en Irán sigue siendo volátil.

El miércoles, la Administración de Información Energética de Estados Unidos informó que las reservas de crudo del país aumentaron en 3,4 millones de barriles en la semana hasta el 9 de enero, aproximadamente el doble de lo esperado por los analistas. Además, los operadores anticipan que Venezuela retomará de manera inminente sus exportaciones de petróleo tras el bloqueo naval estadounidense impuesto a mediados de diciembre.

“Los precios del petróleo se están reajustando para reflejar la narrativa persistente y contundente de un mercado que mira a un futuro cercano de sobreoferta”, señaló John Evans, de PVM Energy, en una nota. Agregó que los precios seguirán “reaccionando ante focos de tensión global […] solo para ser rápidamente corregidos” por la evidencia de una oferta suficiente.

Analistas de Energy Aspects indicaron que el repunte de esta semana ya había incorporado gran parte del riesgo de una acción estadounidense contra Irán. Incluso si Washington interviniera, añadieron, los precios podrían caer si las exportaciones de petróleo iraní se mantienen intactas: “El escenario podría estar dado para una clásica reacción de ‘vender con la noticia’”.