Irán exigirá a las navieras el pago de peajes en criptomonedas por el paso de petroleros a través del Estrecho de Ormuz, mientras busca mantener el control sobre el tránsito por esta vía estratégica durante el alto el fuego de dos semanas. Hamid Hosseini, portavoz de la Unión de Exportadores de Productos Petrolíferos, de Gas y Petroquímicos de Irán, declaró al FT este miércoles que Irán pretende cobrar tarifas de peaje a todo buque que transite y evaluar cada embarcación individualmente. “Irán necesita monitorear lo que entra y sale del estrecho para garantizar que estas dos semanas no se utilicen para el traslado de armas”, afirmó Hosseini, cuya asociación trabaja estrechamente con el Estado. “Todo puede pasar, pero el procedimiento llevará tiempo para cada buque, e Irán no tiene prisa”, añadió. Las decisiones sobre las condiciones de paso por el estrecho las toma el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Las declaraciones de Hosseini sugieren que Irán exigirá a los petroleros utilizar la ruta norte, próxima a su costa, lo que genera dudas sobre si los buques vinculados a Occidente o a los Estados del Golfo estarán dispuestos a arriesgarse a transitar por allí. Hosseini indicó que cada petrolero deberá enviar un correo electrónico a las autoridades informando sobre su carga, tras lo cual Irán comunicará el monto del peaje a pagar en monedas digitales. Señaló que la tarifa es de 1 dólar por barril de petróleo y que los buques vacíos podrán pasar libremente. “Una vez recibido el correo y completada la evaluación por parte de Irán, los buques disponen de unos segundos para pagar en bitcoin, garantizando así que no puedan ser rastreados ni confiscados por las sanciones”, añadió Hosseini. El miércoles, los buques en el Golfo recibieron una transmisión radial en inglés que advertía que serían atacados militarmente si no obtenían previamente la aprobación de las autoridades iraníes. “Si algún buque intenta transitar sin permiso, será destruido”, decía la transmisión, según una grabación compartida con el FT. El futuro del tránsito por el estrecho es uno de los asuntos más espinosos que enfrentan los negociadores en su intento de convertir el alto el fuego temporal en una paz duradera, dado que el deseo de Irán de mantener el control sobre esta vía clave choca con la fuerte oposición de los aliados de EE.UU. en el Golfo. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el martes por la noche que el alto el fuego estaba condicionado a que “la República Islámica de Irán acordara la apertura COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz”, según una publicación en redes sociales. Un comunicado del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán enumeró 10 puntos como base para las negociaciones con EE.UU., entre ellos un nuevo “protocolo de paso seguro” por el estrecho en coordinación con las fuerzas armadas iraníes. Los armadores occidentales señalaron este miércoles que están adoptando una postura cautelosa a la espera de conocer los detalles sobre cómo y si el estrecho podría reabrirse, sin que ningún buque se atreva actualmente a realizar el tránsito, salvo dos vinculados a Irán. Maersk, la segunda mayor naviera del mundo, afirmó estar trabajando “con urgencia” para clarificar las condiciones. “El alto el fuego puede crear oportunidades de tránsito, pero aún no ofrece plena certeza marítima”, señaló la compañía, añadiendo que mantendrá un “enfoque cauteloso” con las cargas y que por el momento no realizará cambios en sus servicios específicos. Permitir que Irán continúe controlando esta vía estratégica probablemente resulte muy difícil de aceptar para los Estados del Golfo, incluidos Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Ello también plantea interrogantes para la OPEP+, el grupo de países productores de petróleo, ya que analistas advierten que otorgar a Irán el control de Ormuz podría alterar fundamentalmente el equilibrio de poder dentro de la organización, al conferir a Teherán un potencial derecho de veto sobre las exportaciones de sus países rivales. Ali Shihabi, comentarista cercano a la corte real saudita, afirmó que el reino exigirá un acceso “sin restricciones” a los mercados globales. “Permitir a Irán cualquier forma de control sobre el estrecho sería una línea roja”, dijo Shihabi. “La prioridad debe ser el libre acceso por el estrecho.” El miércoles, el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, que el reino ha estado utilizando para redirigir sus exportaciones petroleras hacia el Mar Rojo, fue alcanzado por un dron, según fuentes conocedoras del asunto, a pesar del alto el fuego. Actualmente hay alrededor de 175 millones de barriles de crudo y productos refinados cargados en 187 petroleros en el Golfo, según datos de Kpler, que podrían comenzar a moverse dependiendo de lo que ocurra en el estrecho. Ejecutivos del sector estiman que entre 300 y 400 barcos aguardan para salir del Golfo en cuanto sea posible transitar con seguridad; uno de ellos describió la situación como un “estacionamiento”. Varios operadores indicaron que creían que la situación en los próximos días se asemejaría al sistema que se ha desarrollado durante la última quincena, en el que un puñado de buques aprobados por Irán tiene permitido transitar por una ruta específica. Durante el conflicto, esto se limitó en gran medida a embarcaciones que habían hecho negocios con Irán y que no estaban vinculadas a EE. UU., Israel ni a los Estados del Golfo que habían proporcionado bases para los ataques. Martin Kelly, director de asesoría del grupo de inteligencia marítima EOS Risk, afirmó que no había “manera” de despejar en dos semanas el acumulado de buques en espera para salir. Alrededor de 10 a 15 barcos podrían transitar por el estrecho al día, ya que el proceso es “bastante laborioso”, señaló, frente a los 135 barcos diarios que lo hacían antes de la guerra.