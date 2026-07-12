Este sábado, 11 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2937 (El Dentista).

Resultados de la quiniela de Montevideo del sábado 11 de julio

1° 2937 11° 7256 2° 9617 12° 3058 3° 8677 13° 8128 4° 9995 14° 2601 5° 8698 15° 3374 6° 3075 16° 9732 7° 2857 17° 1612 8° 6812 18° 6523 9° 1878 19° 3440 10° 8773 20° 4239

¿Qué significa soñar con El Dentista?

Soñar con El Dentista suele reflejar ansiedad por tu salud o por “arreglar” algo que te incomoda. Indica necesidad de enfrentar miedos y tomar decisiones para tu bienestar.

También puede simbolizar comunicación y apariencia: cuidar lo que dices y cómo te perciben. El malestar en el sueño sugiere cambios necesarios que al principio duelen, pero sanan.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, siendo capaz de dividir en diferentes jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.