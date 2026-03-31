Donald Trump redobló la presión sobre sus aliados y lanzó un mensaje directo a los países afectados por el cierre del estrecho de Ormuz: “vayan a buscar su propio petróleo”, advirtiendo que Estados Unidos “ya no estará para ayudarlos”. En una serie de publicaciones en Truth Social, sostuvo que “la parte difícil ya está hecha” en Irán, apuntó contra países como el Reino Unido por no involucrarse en la ofensiva y también cargó contra Francia por impedir el sobrevuelo de aviones vinculados al conflicto. En ese contexto, Italia también negó el repostaje en Sicilia a aviones de guerra de EE.UU. que se dirigían a la campaña contra Irán, en una señal de la creciente tensión entre el gobierno estadounidense y sus aliados europeos. Los incidentes generaron preocupación dentro de la OTAN. Dos personas familiarizadas con la situación señalaron que varios aviones militares de EE.UU., destinados a la campaña junto con Israel contra Irán, no obtuvieron en los últimos días permiso para repostar en la base aérea de Sigonella, en Sicilia. El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, se negó a autorizar su aterrizaje porque funcionarios estadounidenses no solicitaron a tiempo la autorización previa a la cúpula militar italiana, indicaron. Un alto funcionario italiano explicó que los vuelos no eran “operaciones logísticas normales” cubiertas automáticamente por los acuerdos bilaterales entre Italia y EE.UU., por lo que requerían una autorización explícita. Crosetto declinó hacer comentarios. Un alto funcionario estadounidense afirmó: “Italia actualmente está colaborando al proporcionar acceso, bases y sobrevuelo para las fuerzas de EE.UU.”. Horas después de que el rechazo italiano fuera informado por primera vez por el diario Corriere della Sera, Trump atacó a Francia por supuestamente impedir que aviones que transportaban armamento con destino a Israel sobrevolaran territorio francés. “El país de Francia no permitió que aviones rumbo a Israel, cargados con suministros militares, volaran sobre su territorio. Francia ha sido MUY POCO ÚTIL con respecto al ‘Carnicero de Irán’, que ha sido eliminado con éxito. ¡¡¡Estados Unidos LO RECORDARÁ!!!”, escribió Trump en su red Truth Social el martes. Un funcionario del gobierno francés señaló que la presidencia estaba “sorprendida” por las declaraciones de Trump, aunque confirmó que se había aplicado una orden de no sobrevuelo. “Francia no ha cambiado su postura desde el primer día y confirmamos esta decisión, que está en línea con la posición francesa desde el inicio del conflicto”, indicó. Las decisiones de Italia y Francia generaron inquietud dentro de la OTAN, según dos funcionarios de la alianza, por el riesgo de profundizar las grietas transatlánticas en torno a la guerra. Uno de ellos advirtió que podrían socavar los esfuerzos por alcanzar un acuerdo con Trump sobre una posible operación naval de posguerra para garantizar el tránsito por el estrecho de Ormuz. Según dijo, la Casa Blanca aún resentía el rechazo europeo a la demanda inicial de Trump de enviar buques. “Es un autosabotaje”, afirmó el segundo funcionario sobre la postura de Francia e Italia. “Los estadounidenses van a hacer esto de todos modos, solo te vuelves más molesto para ellos”. España ha sido uno de los principales opositores europeos a la ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán y ha rechazado públicamente permitir el uso de bases en su territorio para el conflicto. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prohibió el uso de las bases conjuntas hispano-estadounidenses de Rota y Morón para operaciones vinculadas a la guerra. Esta semana, ministros españoles confirmaron que la prohibición también se extiende al uso del espacio aéreo español por parte de aeronaves involucradas en ataques contra Irán. La ministra de Defensa española, Margarita Robles, declaró el martes: “Estamos diciendo claramente no al uso de las bases para una guerra que consideramos ilegítima, y no a las autorizaciones de vuelo”. Añadió: “Esta decisión no representa en absoluto una ruptura de la relación transatlántica”. Según explicó, las operaciones no relacionadas con Irán continúan en las bases. Funcionarios del Gobierno español insistieron en que Sánchez no es una excepción en Europa, sino que simplemente ha sido más explícito al expresar sus desacuerdos con Trump. El martes, la oficina de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que está “actuando en pleno cumplimiento de los acuerdos internacionales vigentes” y que su relación con Washington es “sólida”. Indicó que cualquier solicitud para utilizar la base en actividades militares no rutinarias será “evaluada cuidadosamente caso por caso, como siempre ha sido”. Analistas señalaron que los tratados de décadas entre Italia y EE.UU. obligan a Washington a obtener autorización específica de Roma para utilizar las bases en actividades militares que vayan más allá de maniobras logísticas rutinarias y ejercicios de entrenamiento. “Si una actividad está directamente orientada a la campaña aérea en Irán, la autorización debe solicitarse con antelación al gobierno italiano, que decide si la permite”, explicó Alessandro Marrone, responsable del programa de defensa y seguridad del Instituto de Asuntos Internacionales de Roma. Meloni ha dicho a los legisladores que informará al Parlamento con antelación sobre las solicitudes de EE.UU. para usar bases en Italia en actividades vinculadas a la campaña en Irán. Su gobierno se encuentra entre el deseo de evitar la ira de Trump y una fuerte oposición interna a la guerra. “Es un equilibrio muy delicado”, señaló Marrone. Crosetto subrayó el martes en redes sociales que el Gobierno italiano cumplirá con sus compromisos en los tratados. “No hay enfriamiento ni tensión con EE.UU. porque conocen las reglas que han regido su presencia en Italia desde 1954 tan bien como nosotros”, escribió. Las autoridades estadounidenses no han comentado directamente la postura de Italia. Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, criticó a España. “Tenemos países como España, miembro de la OTAN que estamos comprometidos a defender, que nos niegan el uso de su espacio aéreo y además se jactan de ello”, dijo Rubio a Al Jazeera el lunes. “Y hay otros países que han hecho lo mismo. “Si la OTAN se trata solo de que nosotros defendamos a Europa si son atacados, pero ellos nos niegan derechos de base cuando los necesitamos, entonces no es un muy buen acuerdo”, afirmó. “Es difícil mantenerse comprometido y decir que esto es bueno para Estados Unidos”. Advirtió que las relaciones entre Washington y sus aliados de la OTAN probablemente serán “reexaminadas” tras el conflicto con Irán.