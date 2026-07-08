Estados Unidos llevó una nueva ronda de ataques contra Irán el miércoles, horas después de que el presidente Donald Trump dijera que los recientes ataques iraníes contra barcos en el estrecho de Ormuz señalaban el fin del alto el fuego.

Altos mandos militares afirmaron en una publicación en redes sociales que los ataques tenían como objetivo “degradar aún más” la capacidad de Irán “para amenazar la libertad de navegación” en el estrecho.

Estos movimientos se producen luego de que el ejército norteamericano atacara diversos emplazamientos militares e instalaciones portuarias tras el ataque iraní contra varios buques mercantes frente a las costas de Omán.

La publicación en redes sociales decía que Estados Unidos “responsabiliza a Irán por la reciente agresión injustificada contra buques mercantes y tripulaciones civiles que navegaban libremente por una vía marítima internacional vital”. Los medios estatales iraníes informaron de explosiones, entre ellas en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el estrecho, y en Sirik, otra ciudad costera del sur.

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