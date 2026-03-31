Según tres personas familiarizadas con el asunto, un agente de bolsa de Pete Hegseth, secretario de Defensa de EE.UU, intentó realizar una importante inversión en grandes empresas de defensa en las semanas previas al ataque estadounidense-israelí contra Irán. El bróker de Hegseth en Morgan Stanley se puso en contacto con BlackRock en febrero para realizar una inversión multimillonaria en el ETF Defense Industrials Active de la gestora de activos, poco antes de que EE.UU. lanzara la acción militar contra Teherán. La consulta en nombre de este potencial cliente de alto perfil llamó la atención en BlackRock, según las mismas fuentes. Según BlackRock, el fondo de renta variable de 3.200 millones de dólares, identificado como IDEF, busca “oportunidades de crecimiento invirtiendo en compañías que puedan beneficiarse del aumento del gasto público en defensa y seguridad en un contexto de fragmentación geopolítica y competencia económica”. Entre sus principales participaciones se encuentran los grupos de defensa RTX, Lockheed Martin y Northrop Grumman, que tienen como principal cliente al Departamento de Defensa de EE.UU., así como el especialista en integración de datos Palantir. Tras la publicación del informe por parte de Financial Times, Sean Parnell, portavoz jefe del Pentágono, escribió en la red social X: “Esta acusación es totalmente falsa. Ni el secretario Hegseth ni ninguno de sus representantes se pusieron en contacto con BlackRock para hablar de ninguna inversión de este tipo". BlackRock y Morgan Stanley declinaron hacer comentarios. Hegseth se encuentra entre los principales artífices de la guerra en Irán y también actuó como uno de los defensores más acérrimos del ataque a la República Islámica dentro de la administración Trump, haciendo alarde con frecuencia del poderío militar de EE.UU. Al final, la inversión que el bróker de Hegseth había comentado no se llevó a cabo, ya que el fondo, lanzado en mayo del año pasado, aún no estaba disponible para los clientes de Morgan Stanley. Aunque los ETF están diseñados para comprarse y venderse con la misma facilidad que las acciones, su proliferación ha provocado que la mayoría de las grandes plataformas de negociación solo ofrezcan una parte de los más de 14.000 ETF existentes. Se desconoce si el agente de Hegseth encontró posteriormente un fondo alternativo centrado en defensa para realizar la inversión. Los ETF son populares entre los inversores individuales porque suelen ofrecer comisiones más bajas y un tratamiento fiscal más favorable que los fondos de inversión, además de permitirles comprar y vender con mayor rapidez. Aunque el fondo IDEF, que cotiza en el Nasdaq, ha subido un 28% en el último año, no se ha beneficiado de la guerra en Medio Oriente y de hecho ha perdido un 13% en el último mes. Aunque gracias a que la propuesta a BlackRock no se materializó puede haber evitado pérdidas a corto plazo, el hecho de que el bróker de Hegseth estuviera dispuesto a realizar tal inversión cuando el propio departamento del secretario de Defensa se preparaba para lanzar una campaña militar a gran escala seguramente genere controversia. Las negociaciones sobre la inversión en defensa surgen en un momento en que los analistas de Wall Street han estado examinando con lupa las operaciones realizadas en los mercados financieros y de predicción, anticipándose a las decisiones de la administración Trump. Hegseth ha sido un defensor de la campaña estadounidense contra Irán, y el presidente Donald Trump aseguró que el ex presentador de Fox News fue el primero en su círculo de seguridad nacional en defender el ataque a la República Islámica. Cuando trabajaba en Fox News, Hegseth ganó 4,6 millones de dólares en salario entre 2022 y 2024, según un formulario de declaración presentado en el Senado. También obtuvo casi 500.000 dólares por anticipos de dos libros durante esos años, y entre 100.000 y 1 millón de dólares en royalties por cada uno. Además, ganó casi 900.000 dólares en honorarios por conferencias. Su declaración financiera más reciente, publicada en junio de 2025, mostró que el secretario de Defensa vendió acciones de 29 empresas distintas, con valores que oscilaban entre 1.001 y 50.000 dólares cada una.