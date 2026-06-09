¿Por qué hay que reiniciar el celular una vez por semana y para qué lo recomiendan?

En la era digital, los smartphones se han convertido en una extensión de nuestra vida diaria. Los usamos para comunicarnos, trabajar, entretenernos y almacenar información personal importante. Sin embargo, pocos usuarios aplican un hábito tan sencillo como reiniciar el celular una vez por semana.

De acuerdo con los expertos en ciberseguridad y fabricantes como Google y Apple, con este simple acto se podrá alargar la vida del dispositivo y mejorar la seguridad del sistema.

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¿Por qué es necesario reiniciar el celular una vez por semana?

De acuerdo con la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), reiniciar el teléfono móvil al menos una vez por semana es una medida clave. Al apagar y encender el celular, se interrumpe la memoria RAM (memoria activa o volátil), donde se ejecutan los procesos temporales.

Esto permite interrumpir malwares no persistentes, spyware y otros programas maliciosos que aprovechan esta memoria para operar sin dejar rastro permanente en el almacenamiento.

Estos tipos de amenazas dependen de permanecer en la memoria activa. Al reiniciar el dispositivo, se borran estos procesos temporales, dificultando su permanencia y reduciendo el riesgo de accesos no autorizados.

La NSA enfatiza que esta acción actúa como una barrera temporal contra ataques sofisticados, aunque no elimina malwares persistentes que ya estén instalados en el sistema.

Beneficios de apagar tu celular una vez por semana

Más allá de la seguridad, reiniciar el celular semanalmente ofrece mejoras inmediatas en el funcionamiento diario. Expertos de Google indican que muchos problemas comunes en dispositivos Android, como lentitud, bloqueos inesperados o fallos en aplicaciones, se resuelven con un reinicio oportuno.

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Esto se debe a que la acción libera memoria RAM, cierra aplicaciones que corren en segundo plano y corrige errores menores del sistema.

Por su parte, Apple destaca que en iPhone el reinicio facilita la correcta instalación de actualizaciones del sistema, mejora la eficiencia energética y optimiza la conectividad de red inalámbrica. Restablecer las conexiones WiFi y Bluetooth ayuda a corregir pequeños glitches que afectan el consumo de batería y la estabilidad de la señal.

Mantener el celular encendido permanentemente puede acumular procesos innecesarios que afectan el rendimiento general. Un reinicio semanal permite al sistema operativo reorganizar recursos, lo que contribuye a una experiencia más fluida y puede ayudar a alargar la vida útil del dispositivo.

¿Es suficiente reiniciar el smartphone una vez por semana?

La recomendación más extendida es una vez por semana, tal como sugiere la NSA. No se trata de una medida mágica ni reemplaza otras buenas prácticas de ciberseguridad. Los expertos advierten que este hábito debe complementarse con:

Mantener el sistema operativo y las aplicaciones siempre actualizados.

Activar el bloqueo de pantalla.

Usar autenticación de dos factores.

Descargar apps solo desde tiendas oficiales (Play Store y App Store).

Evitar enlaces sospechosos y códigos QR de origen desconocido.

Gestionar el almacenamiento interno liberando espacio regularmente.

Combinar el reinicio semanal con estos hábitos fortalece significativamente la protección del celular y su optimización.