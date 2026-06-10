“A fin de potenciar el desarrollo de los créditos en pesos, es necesario que los bancos tengan acceso a fondeo de largo plazo en el mercado de capitales. Eso permitirá aumentar el crédito, y sobre todo extender los plazos”, advierte el presidente de Adeba, Javier Bolzico.

Pone como ejemplo la evolución del crédito hipotecario, que dependerá en gran medida de este tipo de fondeo, tal como ocurre en el resto del mundo.

Créditos

En el segmento de pesos los bancos transforman el 85% de los depósitos que reciben en créditos al sector privado. Si bien la considera una buena tasa de conversión, la velocidad de crecimiento de los depósitos depende principalmente de la demanda de dinero.

En el segmento en dólares la tasa de transformación de depósitos a créditos es más baja: 55%. Esta menor tasa de conversión se debe, en parte, a las restricciones legales para prestar los depósitos en dólares y otras cuestiones prudenciales. Pero los depósitos en dólares tienen gran potencial para crecer.

Fuera del sistema

Los argentinos tienen u$s 330.000 millones de fondos líquidos fuera del sistema financiero; de los cuales u$s 250.000 millones se encuentran dentro del país. En comparación los depósitos dentro del sistema financiero son solo u$s 40.000 millones.

“Es necesarios crear las condiciones de confianza y retorno para atraer el ahorro argentino que está fuera del sistema financiero formal. Hay ahí un gran desafío, pero también una oportunidad para el crecimiento del crédito. Argentina debe ser capaz de incorporar esos ahorros al proceso productivo formal”, agrega el banquero.

Impuestos distorsivos

Se quejó por tener una de las cargas tributarias más altas del mundo sobre el sistema financiero y además con tributos altamente distorsivos.

“Los impuestos sobre las operaciones financieras reducen el retorno de los depósitos y aumentan el costo del crédito. Hay municipios que cobran entre el 5 y 8% sobre los ingresos totales bajo el concepto de tasas municipales, en teórica contraprestación por servicios prestados”.

Eso, además de las cargas provinciales sobre ingresos brutos, lo ve incompatible con el desarrollo del crédito. La baja bancarización de Argentina de las últimas décadas se debe en gran medida a la alta carga impositiva que deben soportar quienes operan dentro del sistema financiero formal.

Potencial

En otro orden, Bolzico vaticinó que en 2026 el crédito volverá a crecer y marcará tres años consecutivos de crecimiento.

“Pero aún estamos en niveles bajos de bancarización, pues los préstamos solo representan actualmente el 12,5% del PBI. Debemos lograr que el crédito llegue a 25% del PBI en los próximos años y a partir de allí alcanzar el promedio de la región, en torno al 50%”.

La mora

En este camino tuvieron un fenómeno coyuntural: la suba de la mora crediticia a partir de la segunda mitad de 2025. Frente a esta situación los bancos actuaron proactivamente trabajando con sus clientes en busca de soluciones.

Por otra parte, los bancos contaban buen nivel de capital y previsiones para enfrentar situaciones como estas. “La cartera irregular comenzará a bajar en este segundo semestre”, adelantó.