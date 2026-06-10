En esta noticia La importancia de la cultura

La normalización de algunas variables de la economía, los cambios regulatorios y el avance de la inteligencia artificial atraviesan la agenda de las empresas en la Argentina. Desde sectores muy distintos, tres líderes coincidieron en que el nuevo contexto abre oportunidades, aunque también exige adaptación, inversión y una lectura fina de las reglas de juego.

En primer lugar, Ivana Dip, CEO de BMW Group Argentina, destacó el cambio de escenario que atraviesa el negocio automotor premium. “En Argentina, por más que permanezca en la misma función, cada año es como una nueva función. Tenemos una realidad muy dinámica, así que no nos aburrimos y es como siempre estar entrenando nuevas habilidades”, señaló.

Además, la ejecutiva puso el foco en la ofensiva de producto de la marca, especialmente en la línea M. “Lo que se refuerza cada vez más son las propuestas de valor de las marcas y una propuesta de valor fundamental de BMW es la deportividad”, afirmó. En ese sentido, remarcó que el M3 Touring llega por primera vez al país y que el M2 vuelve con una edición limitada. “Hasta hace unos años no podíamos quizás ni siquiera tener la gama completa de productos. Hoy no es sólo que podemos tener la marca completa, sino que nos podemos dar el lujo de traer ediciones limitadas globales a la Argentina”, explicó.

Luego, Dip vinculó esa recuperación con los cambios macroeconómicos. “Estamos creciendo en función de olas de impulso. El primer impulso fue la apertura de importaciones”, dijo. A eso sumó la reducción y posterior eliminación del impuesto interno: “Muchísimos de nuestros vehículos estaban afectados por un impuesto muy distorsivo”. Para la CEO, la normalización también permite planificar: “El hecho de poder pagar dividendos es una excelente noticia, es un signo adicional de normalidad”.

La importancia de la cultura

En segundo lugar, Demian Pintos, Managing Director South Cluster de Philip Morris International, repasó la transformación global de la compañía. “Hay algo de lo que me siento muy orgulloso y por lo que sigo trabajando día a día en esta empresa: la cultura”, sostuvo. Esa cultura, agregó, está marcada por “buscar cambiar, mejorar continuamente, apostar al cambio y tener sentido de urgencia”.

Asimismo, Pintos explicó que América latina y la Argentina todavía están por detrás de otros mercados en la transición hacia productos libres de humo. “A nivel mundial, 40% de nuestros ingresos provienen de productos libres de humo, principalmente de las plataformas de tabaco calentado”, detalló. En el caso local, anticipó que el objetivo de la compañía es lanzar IQOS antes de fin de año: “Creemos que pronto vamos a tener la posibilidad de ofrecer esas soluciones a los fumadores argentinos”.

También planteó una oportunidad productiva para el país. “Argentina es uno de los principales productores de tabaco a nivel mundial. El tabaco argentino se usa en productos de tabaco calentado en casi 99 países, pero se produce afuera”, señaló. Por eso, afirmó que la empresa trabaja para aumentar la competitividad de su fábrica local y proyectó: “Nuestro objetivo es que algún día Argentina tenga la primera fábrica de estos productos para consumidores de tabaco calentado en América latina”.

En tercer lugar, José De All, presidente de Medicus y director ejecutivo del Sanatorio Otamendi, analizó el momento de la salud privada. “El sistema de salud privado de la Argentina está en un proceso de recuperación”, sostuvo. Para el ejecutivo, el congelamiento o control de precios afectó a toda la cadena: “Cuando uno le pone al sistema prepago un precio limitado, lo que hace es quitar oferta de servicios”.

A su vez, De All remarcó que el sector necesita reglas estables para poder invertir. “Somos un sector superregulado. Lo primero es no cambiar las reglas de juego”, afirmó. Y ejemplificó la magnitud de las inversiones: “Un resonador de última generación vale alrededor de u$s 2 millones. Un sanatorio, para comprarlo, tiene que juntar u$s 2 millones”.