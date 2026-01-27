India y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo comercial que eliminará hasta €4.000 millones en aranceles sobre exportaciones de la UE y podría duplicar los envíos del bloque hacia India.

El pacto, presentado por Bruselas como el mayor jamás firmado por cualquiera de las dos partes, recortará o reducirá los aranceles sobre el 96,6% de las exportaciones de la UE a India, disminuyendo los costos de bienes como autos, alcohol y maquinaria . Sectores agrícolas sensibles para ambos lados —como lácteos, azúcar y algunas carnes— quedaron excluidos.

Las partes sellaron el acuerdo el martes durante una visita a India de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa.

“Estimado primer ministro, lo logramos. Concretamos la madre de todos los acuerdos comerciales”, le dijo von der Leyen al primer ministro indio, Narendra Modi. “Esta es la historia de dos gigantes —la segunda y la cuarta economía más grandes del mundo”, agregó.

Modi celebró una “nueva era” en las relaciones durante la ceremonia de firma. Afirmó que el acuerdo “ facilitará el acceso al mercado de la UE para nuestros agricultores y pequeñas empresas ”.

Bruselas y Nueva Delhi han enfrentado una avalancha de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien impuso gravámenes de hasta el 50% a las compras de petróleo ruso por parte del país. La semana pasada, Trump amenazó a países de la UE con aranceles adicionales si se oponían a sus ambiciones de controlar Groenlandia .

“En una era de guerras comerciales y coerción entre grandes potencias, Nueva Delhi y Bruselas eligieron no el repliegue sino la alineación”, dijo Brahma Chellaney, profesor del think tank Centre for Policy Research de Nueva Delhi, y calificó la relación India-UE como “un ancla estratégica del orden global del siglo XXI”.

Las reducciones arancelarias de Nueva Delhi forman parte de los esfuerzos de Modi por abrir la economía, tradicionalmente protegida, y atraer inversiones. En conjunto, la UE es el mayor socio comercial de India, con un comercio bilateral de bienes y servicios que supera los € 180.000 millones anuales, según datos de Bruselas.

El acuerdo ofreció “un alivio” a los exportadores indios que “lidian con un arancel base del 50% en Estados Unidos, el otro gran destino de exportación de India junto con Europa”, señaló Alexandra Hermann, economista principal para India en Oxford Economics.

Hermann destacó que los aranceles de la UE sobre los textiles indios -uno de los sectores más golpeados por el régimen arancelario estadounidense- se reducirán de más del 10% a cero.

Según el acuerdo, los aranceles indios sobre los autos europeos se reducirán gradualmente del 110% al 10%, con un cupo de 250.000 vehículos por año.

Los aranceles de hasta el 44% sobre maquinaria, del 22% sobre productos químicos y del 11% sobre productos farmacéuticos serán mayormente eliminados. Los gravámenes sobre acero y hierro, de hasta el 22%, también se eliminarán de forma gradual en un período de 10 años.

Los aranceles superiores al 36% sobre productos alimentarios de la UE serán reducidos o eliminados , informó el bloque, mientras que los aplicados al vino bajarán del 150% al 75% y, con el tiempo, hasta niveles tan bajos como el 20%. Los aranceles al aceite de oliva también caerán del 45% a cero en cinco años. Los gravámenes sobre productos agrícolas procesados, como panificados y confitería —de hasta el 50%—, serán eliminados.

A cambio, más del 99% de las exportaciones indias, por un valor cercano a u$s 75.000 millones, obtendrán acceso preferencial al mercado de la UE, informó el Ministerio de Comercio de India. El acuerdo también impulsará el comercio mediante un mayor grado de cooperación regulatoria y la simplificación de los procedimientos aduaneros.

La UE también prometió € 500 millones para apoyar los esfuerzos de la industria india por descarbonizarse, luego de que Nueva Delhi buscara evitar el nuevo impuesto al carbono del bloque sobre acero, productos químicos y otros bienes.

Antes de entrar en vigor, el acuerdo deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo, los Estados miembros de la UE y el gabinete de India.

India ha cerrado una serie de acuerdos comerciales recientes. El gobierno de Modi ha concretado o está negociando pactos con países que representan cerca del 55% de su comercio total, según economistas de Barclays.

Los grupos industriales europeos celebraron el acuerdo, que la asociación Spirits Europe calificó como “transformador”. Sin embargo, algunos se mostraron escépticos respecto de que India elimine más barreras comerciales. El grupo siderúrgico Eurofer advirtió antes del acuerdo que el comercio estaba “fuertemente desequilibrado” y señaló la existencia de “normas de acero altamente proteccionistas y políticas de compras públicas en India”.

La industria láctea india, un sector políticamente relevante que Nueva Delhi ha buscado proteger en el pasado, quedó excluida del acuerdo. También se dejaron fuera sectores agrícolas sensibles de la UE, como carne vacuna, pollo, arroz, azúcar y etanol.

La semana pasada, los legisladores europeos votaron postergar la ratificación de un largamente negociado acuerdo comercial con el Mercosur, el bloque sudamericano, que enfrenta la oposición de los agricultores europeos.