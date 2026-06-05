El presidente Yamandú Orsi destacó el proceso que posibilitó alcanzar el acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, que comenzó a regir de forma parcial el 1.º de mayo, y remarcó la velocidad con que se aceleró su aprobación, un desenlace que hasta hace poco parecía “muy difícil que ocurriera”.

Orsi recordó la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la Cumbre del Mercosur de diciembre de 2024 y celebró la continuidad política dentro del bloque en los meses siguientes, pese a los matices entre los países miembros. “La alta política hizo su trabajo”, afirmó, y anunció que Uruguay asumirá la presidencia temporal del Mercosur el próximo 1.º de julio, desde donde proyecta seguir impulsando el proceso de integración.

En su intervención, el mandatario también reflexionó sobre la geopolítica contemporánea y sostuvo que el océano Atlántico retoma un protagonismo perdido frente al énfasis puesto en el Pacífico.

Yamandú Orsi, presidente de la República. Foto: Presidencia de la República

Para Orsi, el acuerdo con la Unión Europea abre la posibilidad de “redimensionar” el vínculo entre América Latina y Europa y favorecer la interacción entre “archipiélagos” que deben conectarse para potenciar la apertura económica.

Orsi expresó además la intención de que Uruguay promueva y contribuya a la generación de acuerdos cuando asuma liderazgos en procesos de integración. “Nos gusta asumir ese rol”, dijo, describiendo al país como una nación de “brazos abiertos y construcción de puentes”.

En el acto también participó Enrique Iglesias, miembro del Patronato de la Fundación Euroamérica, quien resaltó que foros como el Uruguay-Unión Europea fomentan iniciativas que atraen inversiones y promueven el crecimiento y el comercio, y subrayó compartir la preocupación del presidente por los activos que surgen del intercambio internacional.