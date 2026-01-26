Donald Trump está desplegando a su “zar de la frontera” en Minnesota en medio de una creciente reacción contra la ofensiva migratoria de su administración, luego de que agentes federales dispararan y mataran a una segunda persona en Minneapolis durante el fin de semana.

Trump dijo en una publicación en su plataforma Truth Social el lunes que estaba enviando a Tom Homan al estado. El presidente describió al exdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como “duro pero justo” .

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Homan gestionará las operaciones de ICE sobre el terreno en Minnesota y “seguirá arrestando a los peores de los peores criminales inmigrantes ilegales”.

El despliegue de Homan se produce mientras continúa creciendo la indignación pública después de que agentes migratorios dispararan y mataran a Alex Pretti , un enfermero de cuidados intensivos de 37 año s, en las calles de Minneapolis el sábado. Su muerte ocurrió menos de tres semanas después de que agentes de ICE mataran a tiros a Renée Nicole Good en Minneapolis.

La muerte de Pretti desató indignación en todo el espectro político y aumentó la presión sobre una Casa Blanca que ha convertido la deportación masiva de inmigrantes ilegales en el eje central de su agenda política interna.

Varios legisladores republicanos y gobernadores estatales expresaron públicamente su preocupación por el tiroteo, pidieron una investigación completa y sugirieron que ICE debería cesar sus operaciones en Minneapolis.

El despliegue de Homan se produce mientras continúa creciendo la indignación pública sobre las acciones de ICE en la ciudad de Minneapolis. Fuente: EPA OLGA FEDOROVA

Los legisladores demócratas, por su parte, se negaron a apoyar más financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional y amenazaron con cerrar el gobierno federal como forma de protesta .

En una entrevista con The Wall Street Journal publicada a última hora del domingo, Trump dijo que su administración estaba “revisándolo todo” en relación con el tiroteo de Pretti y añadió que los agentes migratorios se retirarían de Minneapolis “en algún momento”.

Pero la decisión del presidente de enviar a Homan a Minnesota indicó que la administración no estaba dispuesta a retroceder en sus esfuerzos por detener y deportar a inmigrantes ilegales en Minneapolis y en otros lugares.

Desde hace meses, Trump mantiene un enfrentamiento verbal con líderes estatales y locales demócratas en Minnesota, incluido el gobernador del estado, Tim Walz, quien este año abandonó su candidatura a la reelección en medio de un creciente escrutinio público por un escándalo que involucra a un grupo de migrantes somalíes acusados de haber accedido de manera fraudulenta al sistema de asistencia social del estado.

Leavitt dijo el lunes que Homan “coordinará con quienes lideran las investigaciones” sobre fraude en Minnesota, mientras que Trump afirmó en Truth Social que su Departamento de Justicia estaba investigando a Ilhan Omar, la congresista demócrata de Minnesota nacida en Somalia y una de las críticas más férreas del presidente.