En esta noticia Una firma argentina de aviación obtiene el aval para operar vuelos comerciales en la UE

Una compañía argentina de aviación privada acaba de conseguir una habilitación que pocas empresas de la región poseen. Pacific Ocean, fundada en 2008 por el empresario y piloto Diego Pasquariello, obtuvo la autorización Third Country Operator (TCO) de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA), un aval que le permitirá realizar vuelos comerciales hacia, desde y dentro del territorio europeo.

La firma tiene su base de operaciones en el Aeropuerto Internacional de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, donde cuenta con sus propios hangares y centro de servicio.

La certificación TCO habilita a compañías de países fuera del bloque a realizar vuelos comerciales en Europa. Para obtenerla, Pacific Ocean tuvo que demostrar que cumple con los estándares europeos de seguridad, mantenimiento, operación y capacitación de pilotos correspondientes.

La empresa esperó casi un año para obtener esta certificación. Y ahora, se convierte finalmente en el único operador argentino de aviación privada no regular que puede prestar este tipo de servicios en la UE. A nivel nacional, sólo Aerolíneas Argentinas cuenta con una autorización similar, aunque en el segmento de transporte regular de pasajeros.

Una firma argentina de aviación obtiene el aval para operar vuelos comerciales en la UE

Pacific Ocean construyó su negocio alrededor de la conectividad aérea para compañías, organismos públicos y sectores productivos que operan en zonas de difícil acceso o requieren traslados específicos. Entre ellos se destacan actividades vinculadas con la minería, la energía, la logística corporativa y los servicios especiales.

Fue entonces que, para responder a la demanda de sus clientes, la compañía decidió avanzar en la obtención de la autorización emitida por la EASA. En la práctica, el aval elimina una de las principales barreras regulatorias para operar en uno de los mercados aeronáuticos más exigentes del mundo.

Hasta ahora, las aeronaves de Pacific Ocean podían realizar vuelos directos entre Argentina y Europa, pero no podían hacer vuelos internos comerciales no regulares entre distintos países del continente. “Para nuestros clientes significa que Pacific Ocean está en compliance con la regulación donde ellos operan”, señaló Diego Pasquariello, presidente de la compañía.

Entre los destinos europeos con mayor demanda se encuentran Madrid, Roma, París, Londres y Frankfurt.

Como parte de su plan de crecimiento, Pacific Ocean también proyecta ampliar su infraestructura en la Argentina. La empresa avanza en la construcción de un nuevo hangar en el Aeropuerto de San Fernando y analiza extender sus operaciones hacia otras terminales aéreas. Entre las alternativas evaluadas aparece Ezeiza.

Además de los vuelos ejecutivos, la firma desarrolla servicios de logística aérea, traslados sanitarios, trabajos especiales y operaciones con tecnología UAV. Hoy alcanza las diez aeronaves, tras haber incorporado a su flota dos nuevos jets Cessna Sovereign el año pasado.