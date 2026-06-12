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La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CTCP) oficializó el aumento escalonado que se aplica entre abril y julio, para las remuneraciones horarias y mensuales mínimas de las empleadas domésticas.

La homologación del segundo incremento del año, se da luego de más de un mes de haberse alcanzado el acuerdo paritario, mediante la Resolución 4/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial, analizada por la Agencia Noticias Argentinas.

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Los próximos aumentos para empleadas domésticas

La actualización salarial se repartirá en tramos, por lo que los sueldos del personal doméstico tendrán una suba del 1,8% en abril sobre la remuneración vigente, del 1,6% en mayo, del 1,5% en junio y del 1,4% en julio. Las subas serán remunerativas y se aplicarán de manera acumulativa.

El bono extraordinario ira desde $8000 a $20.000 según la carga horaria semanal (Fuente: archivo).
El bono extraordinario ira desde $8000 a $20.000 según la carga horaria semanal (Fuente: archivo).

Además, se acordó la incorporación a los salarios básicos de la suma no remunerativa pactada para marzo pasado en dos tramos, el 50% se hará sobre los sueldos de abril y el otro 50% sobre los haberes de julio. El bono extraordinario iba desde $8000 a $20.000 según la carga horaria semanal.

Además, se incrementó el adicional por “zona desfavorable” a partir del 1 de abril de 2026, pasando del 30% al 31% sobre los salarios mínimos fijados para cada categoría.

Este extra aplica para el personal doméstico en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y en el partido bonaerense de Patagones.

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Cómo quedan los salarios con la suba de abril

  • Supervisores con retiro: $4167,14 la hora y $519.840,95 el mes trabajado
  • Supervisores sin retiro: $4541,75 la hora y $576.213,21 el mes
  • Personal para tareas específicas con retiro: $3959,56 la hora y $484.725,45 el mes
  • Personal para tareas específicas sin retiro: $4318,35 la hora y $536.768,02 el mes
  • Caseros: $3745,18 la hora y $473.533,02 el mes
  • Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3745,18 la hora y $473.533,02 el mes
  • Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4165,14 la hora y $524.858,76 el mes
  • Personal para tareas generales con retiro: $3491,58 la hora y $428.347,44 el mes
  • Personal para tareas generales sin retiro: $3745,18 la hora y $473.533,02 el mes

Cómo quedan los salarios con la suba de mayo

  • Supervisores con retiro: $4233,82 la hora y $528.158,40 el mes trabajado
  • Supervisores sin retiro: $4614,42 la hora y $585.432,62 el mes
  • Personal para tareas específicas con retiro: $4022,91 la hora y $492.481,06 el mes
  • Personal para tareas específicas sin retiro: $4387,44 la hora y $545.356,31 el mes
  • Caseros: $3805,10 la hora y $481.109,55 el mes
  • Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3805,10 la hora y $481.109,55 el mes
  • Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4231,79 la hora y $533.256,50 el mes
  • Personal para tareas generales con retiro: $3547,45 la hora y $435.201,00 el mes
  • Personal para tareas generales sin retiro: $3805,10 la hora y $481.109,55 el mes

Cómo quedan los salarios con la suba de junio

  • Supervisores con retiro: $4297,33 la hora y $536.080,78 el mes trabajado
  • Supervisores sin retiro: $4683,64 la hora y $594.214,11 el mes
  • Personal para tareas específicas con retiro: $4083,26 la hora y $499.868,28 el mes
  • Personal para tareas específicas sin retiro: $4453,26 la hora y $553.536,65 el mes
  • Caseros: $3862,18 la hora y $488.326,19 el mes
  • Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3862,18 la hora y $488.326,19 el mes
  • Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4295,26 la hora y $541.255,35 el mes
  • Personal para tareas generales con retiro: $3600,66 la hora y $441.729,02 el mes
  • Personal para tareas generales sin retiro: $3862,18 la hora y $488.326,19 el mes

Cómo quedan los salarios con la suba de julio

  • Supervisores con retiro: $4438,77 la hora y $553.725,91 el mes trabajado
  • Supervisores sin retiro: $4829,13 la hora y $612.673,11 el mes
  • Personal para tareas específicas con retiro: $4223,25 la hora y $517.006,43 el mes
  • Personal para tareas específicas sin retiro: $4597,18 la hora y $571.426,17 el mes
  • Caseros: $3996,45 la hora y $505.302,76 el mes
  • Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3996,45 la hora y $505.302,76 el mes
  • Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4435,86 la hora y $558.972,92 el mes
  • Personal para tareas generales con retiro: $3733,72 la hora y $458.053,22 el mes
  • Personal para tareas generales sin retiro: $3996,45 la hora y $505.302,76 el mes

Es importante recordar que estas subas se cobran a mes vencido, es decir que el haber de cada liquidación corresponde al período anterior.