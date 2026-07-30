Los militares en servicio activo en Estados Unidos no pueden ser desalojados de su vivienda aunque el dueño no quiera renovar el contrato. La Servicemembers Civil Relief Act (SCRA) lo prohíbe expresamente: cualquier intento de desalojo requiere una orden judicial, sin excepciones.

El Departamento de Defensa actualizó en 2026 el umbral de renta mensual cubierto por esta ley federal, que quedó fijado en u$s 10.542,60. El ajuste, vigente desde el 1° de enero de 2026, extiende la protección a prácticamente todos los contratos de alquiler residencial del país.

SCRA: ¿quiénes están protegidos contra el desalojo?

La ley ampara a los miembros en servicio activo de las seis ramas militares —Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Infantería de Marina, Guardia Costera y Fuerza Espacial—, a los reservistas en servicio federal activo y a los integrantes de la Guardia Nacional bajo órdenes federales por más de 30 días. En determinadas situaciones, la protección también se extiende a sus familiares directos y dependientes.

¿Qué cubre exactamente?

Prohibición de desalojo extrajudicial: el propietario no puede expulsar al inquilino militar sin orden de un juez, independientemente de lo que diga el contrato o la ley estatal.

Protección ante falta de pago: si el motivo del desalojo es la falta de pago, el tribunal puede posponer la audiencia hasta tres meses o más si se demuestra que el servicio militar afectó la capacidad de pago del miembro.

Alcance del umbral 2026: el techo de u$s 10.542,60 mensuales cubre prácticamente todos los alquileres residenciales estándar.

El Departamento de Defensa actualizó en 2026 el umbral de renta mensual cubierto por esta ley federal, que quedó fijado en u$s 10.542,60 Freepik

¿Qué pasa si el dueño quiere desalojar de todas formas?

Todo propietario que inicie un proceso de desalojo contra un inquilino en servicio activo debe verificar previamente su condición militar . Proceder sin hacerlo puede constituir una violación de la SCRA y exponer al propietario al pago de multas significativas.

¿Qué límites tiene esta protección?

La SCRA no es una protección absoluta. La ley no cubre incumplimientos graves del contrato de alquiler. Tampoco aplica a quienes no estén en servicio activo. Los militares también tienen derecho a rescindir sin penalidad los contratos de alquiler que comenzaron antes de su asignación en servicio activo.