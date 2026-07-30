El bicarbonato de sodio y el vinagre son dos ingredientes sumamente utilizados dentro de las rutinas de limpieza. Al combinarse dentro del inodoro, permiten formar una mezcla casera para limpiar la superficie, reducir malos olores y facilitar la remoción de residuos.

Si bien su uso no reemplaza el uso de productos desinfectantes específicos, puede implementarse como alternativa cuando se necesita realizar una limpieza rápida.

Tirar bicarbonato de sodio y vinagre en el inodoro: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Esta combinación permite crear una mezcla para eliminar la suciedad adherida a las paredes del inodoro, funcionando además como un neutralizador casero de malos olores.

Además, puede implementarse cuando necesiten limpiarse manchas superficiales o deshacerse de acumulaciones de residuos.

Esta combinación facilita la limpieza del interior del inodoro. Shutterstock

Cómo se aplica este truco con bicarbonato de sodio y vinagre

Para utilizar el truco se aconseja

Verter primero el bicarbonato de sodio dentro del inodoro

Agregar lentamente el vinagre blanco

Esperar entre 15 y 30 minutos para que la mezcla actúe

Tirar la cadena o apretar el botón para finalizar la limpieza.

Es fundamental no combinar la mezcla con otros productos y siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar.