La venta masiva de acciones de chips a nivel global se profundizó el jueves, ya que los temores por el aumento de la inflación en EE.UU. y por el creciente endeudamiento que sostiene el boom de la inteligencia artificial sacudieron a los inversores y desataron un rally de los bonos del Tesoro, considerados activos refugio.

El Nasdaq 100 cayó 1,5% en las operaciones de la mañana, tras la baja de 2% que registró el miércoles el índice de fuerte peso tecnológico. Western Digital y Sandisk, acciones de memorias que estuvieron entre las mayores beneficiadas del rally de los chips en Wall Street este año, retrocedían más de 6%. Nvidia, el gigante del sector, cayó 3,2%, mientras que Intel perdió 7%.

Los analistas señalaron que los datos de inflación del miércoles, que llevaron a los inversores a apostar por subas de tasas de interés más agresivas por parte de la Reserva Federal de EE.UU., se sumaron a la preocupación por el enorme endeudamiento y gasto de las empresas de IA de alto vuelo.

Para sumar nerviosismo, el laboratorio de IA Anthropic informó a los inversores que sus ingresos del tercer trimestre aumentaron casi 50%, hasta u$s 16.800 millones, según reportó el FT el miércoles, un ritmo más lento que el que había marcado a comienzos de año e inferior a las expectativas de algunos inversores.

“Los inversores están en vilo ante cualquier tipo de noticia negativa que pueda desatar una ola de ventas” porque “el mercado está muy, muy concentrado en acciones tecnológicas”, dijo Marija Veitmane, jefa de estrategia de acciones de State Street.

Veitmane afirmó que “las preocupaciones crediticias fueron la chispa” en esta ocasión. “En el momento en que ves alguna noticia negativa, es: ‘vendamos todo’”, señaló.

Los bonos del Tesoro extendieron el rally del miércoles, que se produjo pese a una inflación más alta de lo esperado y a nuevos datos difundidos el jueves que mostraron una suba más rápida de lo previsto en los precios mayoristas de EE.UU., mientras los inversores huían hacia la seguridad de los bonos. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba 0,15 puntos porcentuales, a 5,04%, su nivel más bajo en tres semanas.

“Ahora, cuando vuelve la vulnerabilidad a las acciones, se produce una tradicional huida hacia activos seguros, y esa es la dinámica que tenemos ahora”, dijo Thomas Hibbert, estratega jefe de inversiones de Canaccord Wealth.

Los movimientos en EE.UU. se dieron mientras los fabricantes surcoreanos de chips SK Hynix y Samsung Electronics sufrían otra fuerte ola de ventas, con caídas de 11,1% y 9,5%, respectivamente.

En Japón, el Topix se hundió 2,4%: SoftBank, inversor de OpenAI, bajó 9,3%, y el fabricante de semiconductores y memorias Kioxia perdió 12,3%.

En Europa, el puñado de grandes empresas tecnológicas de la región quedó bajo presión, con un índice de compañías tecnológicas en baja de 2,9%. El fabricante neerlandés de equipos para chips ASML, la mayor empresa de Europa, caía más de 5%.

Los inversores están cada vez más inquietos ante la posibilidad de que ciertos segmentos del ecosistema de la IA atraviesen dificultades financieras, lo que pesaba el jueves sobre el mercado en general, según los analistas.

El spread de los credit default swaps a cinco años de CoreWeave se disparó esta semana por encima de 11 puntos porcentuales (lo que significa que los inversores pagan más de u$s 11 por cada u$s 100 de deuda de CoreWeave para protegerse contra un default) ante las dudas sobre si la llamada empresa neocloud puede financiar su gasto alquilando capacidad de cómputo a las grandes tecnológicas.

El spread de los credit default swaps a cinco años de CoreWeave se disparó esta semana por encima de 11 puntos porcentuales

Las acciones de CoreWeave cayeron 8% el jueves, con lo que sus pérdidas en la semana llegaron a 25%.

Hank Calenti, estratega de mercados globales de SMBC, dijo que la venta masiva del jueves estuvo impulsada por “la preocupación por CoreWeave... a medida que se pone en duda la demanda de alquiler de acceso a chips”.

“Es una venta masiva impulsada por el modelo de negocio”, afirmó Calenti. “Hay temor sobre dónde está la debilidad en el ecosistema”.

Los inversores también están cada vez más preocupados por la competencia china de bajo costo en modelos de IA, después de que el productor chino de memorias DRAM CXMT afirmara a comienzos de esta semana que logró avances en la producción de tecnología de punta.

“Si empieza a haber presión competitiva de China, entonces se revisarán las proyecciones de márgenes de las empresas tecnológicas estadounidenses”, dijo Charles de Boissezon, jefe global de estrategia de acciones de Société Générale, quien agregó que “las expectativas de inflación y de tasas” fueron un disparador inmediato de las ventas recientes.