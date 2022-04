Elecciones en Francia 2022: Macron y Le Pen relanzan sus campañas a sólo dos semanas del ballotage

El presidente Emmanuel Macron ha iniciado una frenética búsqueda de votos de la clase trabajadora en toda Francia en un intento para asegurar la victoria frente a su emergente rival de extrema derecha, Marine Le Pen, en la segunda y última ronda de las elecciones presidenciales del país el 24 de abril.

Macron viajó este lunes para reunirse con votantes en Denain, una ciudad pobre post-industrial en el norte de Francia donde Le Pen ganó un apoyo considerable, y tenía previsto visitar otro de los bastiones de su rival en el este de Francia el martes.

Le Pen también relanzó su campaña el lunes con un viaje previsto al norte de Borgoña para hablar con los agricultores sobre la inflación y los altos costos de insumos como el combustible y los fertilizantes.

En las elecciones del domingo, Macron y Le Pen se clasificaron para la segunda vuelta -como en las últimas elecciones de 2017- con el 28% y el 23% de los votos respectivamente.

A pesar de su ventaja en la primera ronda, el presidente liberal se enfrenta a lo que, según sus partidarios, será una carrera de reelección muy ajustada, porque muchos de los que votaron a los 10 candidatos eliminados se inclinan por las políticas económicas proteccionistas de Le Pen y su marca de nacionalismo antiinmigración y euroescéptico.

En Denain, más de un tercio de los residentes en el padrón no votaron el domingo y, de los que lo hicieron, la mayoría votó por Le Pen o por el candidato de extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon.

Tanto en esa ciudad como en el lugar donde el martes hará campaña Macron, los votantes valoraron el enfoque de Le Pen en el aumento del costo de vida, en particular el aumento de los precios del gasoil y la nafta desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Macron tratará de deshacerse de su imagen de elitista fuera de lugar y destacará los beneficios de sus reformas económicas para los ciudadanos de a pie y su plan para el pleno empleo, al tiempo que señalará los defectos del manifiesto de Le Pen de proteccionismo y "localismo" orientados al interior.

Al igual que Le Pen, ha ofrecido a sus antiguos rivales un papel en la dirección del país, en un intento urgente de asegurar sus votos en las próximas dos semanas.

"Estoy dispuesto a inventar algo nuevo para reunir diversas creencias y sensibilidades para construir con ellas un proyecto común al servicio de nuestra nación en los próximos años", dijo Macron a sus seguidores el domingo por la noche.

Le Pen sigue pronunciándose contra la inmigración y la delincuencia, pero repitió el domingo por la noche que quería ser "presidenta de todos los franceses".

Richard Ferrand, que encabeza el partido de Macron en la Asamblea Nacional, reconoció que el presidente tendría que ir más allá de un ataque frontal a las políticas de Le Pen dirigidas a los musulmanes e inmigrantes.

"Cuando se le dice a los franceses que la extrema derecha nos recuerda el sonido de las botas de agua en la calle, se ve que eso no funciona", dijo Ferrand a la radio FranceInfo este lunes. "Así que tenemos que profundizar y explicar lo que proponemos y lo que propone exactamente la señora Le Pen".

Bruno Cautrès, profesor de política en Sciences Po, dijo que la campaña de las próximas dos semanas sería "muy intensa". Macron tendría dificultades para convencer a los votantes de izquierda de su sinceridad y, a diferencia de lo que ocurrió en 2017 -cuando era un recién llegado a la política desde el centro liberal-, ahora se enfrenta a un frente "anti-Macron" al igual que su rival se enfrenta al mismo "anti-Le Pen" que la privó de la victoria hace cinco años.

"Y si Macron gana no será la misma victoria que en 2017. Será mucho más difícil para él y su campaña reformista", ha dicho Cautrès. "Tiene que responder a las demandas de justicia social (...). Habrá fuertes tensiones políticas".

Incluso en la noche electoral del domingo, cientos de manifestantes antifascistas y anticapitalistas tuvieron que ser dispersados por la policía tras tomar las calles de Rennes y Lyon, recordando algunas de las manifestaciones antigubernamentales de los chalecos amarillos (gilets jaunes) que asolaron la primera mitad de la presidencia de Macron.

Los candidatos perdedores y los partidos políticos, por su parte, han pedido dinero a sus seguidores. Valérie Pécresse, del partido conservador Les Républicains, obtuvo un resultado inferior al umbral del 5% por encima del cual el Estado reembolsa los gastos de campaña.

Dijo que el partido se encontraba en una "situación crítica" tras gastar 7 millones de euros (u$s 7,61 millones) que no serían reembolsados, mientras que ella misma había contraído una deuda personal de 5 millones de euros (u$s 5,44 millones). "Necesito urgentemente vuestra ayuda", dijo el lunes. "Se trata de la supervivencia de Les Républicains y de la derecha republicana".

Europe Ecologie-Les Verts, el partido verde francés, también dijo que se encontraba en una situación financiera crítica tras gastar unos 6 millones de euros (u$s 6,52 millones) porque su candidato Yannick Jadot sólo obtuvo un 4,6%.