El ascenso de Marine Le Pen dinamiza la recta final de las elecciones presidenciales

Las advertencias del establishment francés son cada vez más fuertes: políticos y expertos, desde el ex primer ministro Manuel Valls hasta el propio presidente Emmanuel Macron, hacen sonar la alarma de que los votantes podrían impulsar a la candidata de extrema derecha Marine Le Pen a la victoria en las elecciones de este mes.

"Falta un minuto para la medianoche", escribía Valls en una columna de apoyo a Macron en Le Journal du Dimanche una semana antes de la primera vuelta de las votaciones el próximo domingo. "Marine Le Pen podría ser elegida presidenta de la república".

Macron advirtió a sus partidarios en un mitin el sábado de que no se quedasen en casa confiando en las encuestas que sugieren que vencerá a Le Pen, aunque por un margen mucho más estrecho que su victoria de 32 puntos porcentuales hace cinco años. "El peligro extremista hoy es aún mayor que hace unos meses, hace unos años", aseguró.

En la última semana, una campaña electoral deslucida, ensombrecida por la invasión rusa de Ucrania, se ha visto energizada por las esperanzas de la extrema derecha, y los temores del centro, de que Francia pueda convertirse en la próxima democracia occidental en caer bajo el dominio de un líder populista, escéptico sobre la OTAN y la Unión Europea, proteccionista en materia económica y partidario de aplicar estrictos controles de los inmigrantes no europeos.

Le Pen aún no está ahí: la última encuesta de Harris Interactive sugiere que Macron la vencería por un 51,5% frente al 48,5% en la segunda vuelta. Pero tiene casi garantizado su puesto en la segunda vuelta contra Macron el 24 de abril, y su ventaja se ha reducido drásticamente hasta situarse dentro del margen de error. Y aunque Le Pen pierda, es probable que obtenga el mejor resultado para su partido de extrema derecha desde que su padre Jean-Marie Le Pen fundó el Frente Nacional, ahora Agrupación Nacional, en 1972.

"El riesgo de una victoria de Le Pen es significativamente mayor que en 2017. No entiendo por qué la gente no tiene más miedo", señala Anne-Laure Delatte, profesora de economía del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia, que apoya al candidato de la extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon, actualmente en tercer lugar en las encuestas. "Lo que me choca es que muchos en Francia parecen ignorar los riesgos".

Varias razones destacan el reciente ascenso de Le Pen. Los comentaristas políticos afirman que ha llevado a cabo una buena campaña, restando importancia en general a sus vínculos con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y centrándose más en el costo de la vida que en cuestiones de inmigración o de guerra cultural, justo cuando los precios del combustible y otros productos han experimentado una fuerte subida como consecuencia de la guerra de Ucrania.

Éric Zemmour, el polemista televisivo que surgió como rival de la extrema derecha el año pasado, ha contribuido inadvertidamente a la misión de Le Pen de desintoxicar su movimiento, ya que su implacable foco en los supuestos horrores del islam y la inmigración "descontrolada" ha hecho que parezca relativamente moderada.



David Dubois, un profesor de marketing digital de Insead, explica que el análisis de las menciones en las redes sociales sugiere que la opinión de los franceses sobre Le Pen es más favorable que sobre Zemmour y similar a la que tienen de Macron: en marzo tenía un 38% de menciones negativas y un 31% positivas, mientras que Macron tenía un 37% negativas y un 32% positivas.

"Ha sido capaz de cambiar su imagen de marca", señala Dubois. "Ha hecho un esfuerzo por cambiar su discurso de la inmigración a la subida de precios y a cómo aumentar el poder adquisitivo de los franceses".

En el otro lado, Macron ha perdido la mayor parte del impulso en las encuestas que disfrutó después de que las fuerzas de Putin invadieran Ucrania el 24 de febrero. Además, ahora se le ve como un candidato del establishment después de cinco años en el cargo, mientras que en 2017 era un revolucionario que rehuía a los viejos partidos.

La combinación de la nueva aceptación de Le Pen y la aversión generalizada a Macron como líder actual retratado por los opositores como un "presidente de los ricos" aumenta las posibilidades de que el "frente republicano", el tradicional baluarte contra la extrema derecha en la segunda vuelta, pueda fracasar en estas elecciones.

Como ocurrió en 2002, cuando el centroderechista Jacques Chirac venció a Jean-Marie Le Pen, y en 2017, cuando Macron venció a Marine Le Pen, se supone que los votantes rechazan al extremista eligiendo al candidato "republicano" convencional como el menor de los males.

Las empresas demoscópicas apuntan que es al menos posible que el frente no salve a Macron esta vez. Algunos votantes de la derecha ya no ven a Le Pen como una extremista más allá de lo aceptable, mientras que los votantes de la izquierda pueden no estar dispuestos a votar a Macron dado que su programa para el segundo mandato prevé retrasar la edad de jubilación y limitar las ayudas a los más pobres.

Suponiendo que Macron y Le Pen pasen a la segunda vuelta, casi la mitad de los partidarios de Mélenchon han respondido en los sondeos que se abstendrán, mientras que una parte de sus votantes y de los de la conservadora Valérie Pécresse han indicado que elegirían a Le Pen.

"El frente republicano ya mostraba grietas en 2017, y parece aún más débil esta vez", explica el encuestador Pierre-Hadrien Bartoli, de Harris Interactive. "Para que Le Pen gane, necesita que ocurran dos cosas: que la izquierda no vote a Macron y que una parte no despreciable de la derecha tradicional se acerque a ella. Una victoria de Le Pen no es el escenario más probable, sigue siendo Macron, pero no es imposible".

Ante el acortamiento de su ventaja, se espera que Macron dedique la recta final a movilizar a sus bases tras una campaña apagada. Pero si Le Pen gana, supondría un terremoto político para Francia y Europa. Un informe de la Fundación Jean Jaurès, de tendencia izquierdista, afirma que, aunque el estilo de comunicación de Le Pen es ahora "mucho más suave", su programa es "tan radical como antes", especialmente en materia de inmigración y cultura.

Quiere hacer grandes cambios en la Constitución que permitan controles fronterizos mucho más estrictos y establecer la llamada "preferencia nacional", que permitiría a su gobierno favorecer a los franceses frente a los inmigrantes, incluso aquellos que están legalmente en Francia. Le Pen también quiere prohibir que las mujeres musulmanas lleven el velo en lugares públicos.

Le Pen ha abandonado sus impopulares planes de salir del euro y de la Unión Europea, pero su manifiesto muestra que desafiaría a la Unión Europea desde dentro, como por ejemplo reimponiendo los controles fronterizos y defendiendo la primacía del derecho francés.

"No le será fácil salir elegida, pero puede obtener un resultado mucho mejor que en 2017, y eso ya es un problema", ha advertido el analista político Dominique Reynié a la Asociación de Prensa Angloamericana de París. "Todavía estamos en la ola populista internacional".