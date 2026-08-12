Aeropuertos de Brasil, Perú y Venezuela impedirán el ingreso al país a quienes posterguen este trámite en su pasaporte.

Las autoridades migratorias de Brasil, Venezuela y Perú mantienen los controles necesarios para los viajeros que deseen ingresar o salir del país con un pasaporte vencido. Esta circunstancia puede dar lugar a inconvenientes en aeropuertos y en los pasos fronterizos.

En la gran parte de los casos, las aerolíneas y las entidades migratorias requieren que se disponga de un documento de viaje válido y vigente para permitir el embarque o el ingreso internacional, salvo algunas excepciones que se encuentran establecidas en diversos acuerdos regionales.

¿Se puede entrar a Brasil con pasaporte vencido?

Los ciudadanos de los países del Mercosur y asociados pueden ingresar a Brasil utilizando un documento nacional de identidad válido, sin necesidad de presentar pasaporte para viajes de turismo en la mayoría de los casos.

Brasil exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de viaje vigente para ingresar o salir del país, de acuerdo con las normas migratorias vigentes.

Las autoridades migratorias y las aerolíneas pueden negar el embarque o el ingreso al territorio brasileño cuando el pasajero presenta documentación vencida o que no cumple con los requisitos exigidos para el viaje.

Por su parte, los ciudadanos brasileños que viajen al exterior deben contar con la documentación requerida por el país de destino, por lo que se recomienda verificar la vigencia del pasaporte o del documento de identidad antes de emprender el viaje.

Aeropuertos de Brasil, Perú y Venezuela impedirán el ingreso al país a quienes posterguen este trámite en su pasaporte.

Requisitos para entrar y salir de Venezuela en 2026

En Venezuela, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) informa que los viajeros internacionales necesitan poseer un pasaporte válido y vigente o un documento autorizado mediante convenios internacionales.

Además, las autoridades subrayan que los ciudadanos venezolanos deben identificarse como nacionales en el momento de su ingreso o salida del país.

En caso de que el pasaporte esté vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio tienen la facultad de restringir el viaje hasta que se efectúe la renovación del documento.

En diferentes momentos, Venezuela ha establecido prórrogas para la vigencia de los pasaportes, por lo que, en ciertos casos, se acepta el documento aún después de la fecha de expiración, según lo determinado por las autoridades migratorias.

Perú ahora exige documentación vigente para viajar

Los aeropuertos de Perú requieren a los extranjeros la presentación de un pasaporte o documento de identidad vigente durante los controles migratorios de entrada y salida del país.

En el caso de los residentes extranjeros, se exige que posean un pasaporte válido al momento de salir del país.

A pesar de que algunos ciudadanos peruanos tienen la opción de viajar a naciones vecinas utilizando el DNI por medio de acuerdos regionales, sigue siendo obligatorio presentar un pasaporte vigente para muchos destinos internacionales.

Si el documento se encuentra vencido, tanto las aerolíneas como Migraciones tienen la autoridad de rechazar el embarque o impedir el ingreso, dependiendo del destino y la nacionalidad del pasajero.

Qué documentos revisan las autoridades migratorias al viajar

Las autoridades migratorias y las compañías aéreas, antes de otorgar la autorización para un viaje internacional, suelen proceder a la verificación de diversos requisitos que están relacionados con la documentación personal.

Entre los controles más relevantes que se establecen están: