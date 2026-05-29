¿Adiós Temu? Por la venta de productos ilegales, castigan al gigante chino con una multa de 200 millones de euros.

La Unión Europea endureció su ofensiva contra las plataformas digitales y ahora el foco quedó puesto sobre Temu. La Comisión Europea anunció una multa de 200 millones de euros contra la empresa china de comercio electrónico por no evaluar correctamente los riesgos que genera la venta de productos ilegales dentro de la plataforma.

La sanción se convirtió en la más alta aplicada hasta ahora bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA) contra una tecnológica. Bruselas considera que Temu permitió la circulación de artículos que podían representar un riesgo para la seguridad de los consumidores europeos.

Desde la compañía rechazaron la decisión y afirmaron que la multa es “desproporcionada” . Sin embargo, la investigación europea detectó problemas vinculados a cargadores eléctricos y juguetes para bebés que no cumplían con los estándares mínimos de seguridad.

Adiós Temu: por la venta de productos ilegales, castigan al gigante chino con una multa de 200 millones de euros

Europa acusa a Temu de facilitar la venta de productos ilegales

La Comisión Europea explicó que Temu incumplió la Ley de Servicios Digitales porque no realizó correctamente el informe obligatorio de evaluación de riesgos correspondiente al año 2024.

Según Bruselas, la plataforma “no elaboró correctamente el informe de evaluación de riesgos que la normativa obliga a hacer cada año a las grandes plataformas”. Además, sostuvo que Temu evaluó los riesgos del comercio electrónico en general, pero no tuvo en cuenta “las particularidades de su propia empresa”.

El Ejecutivo comunitario también apuntó contra el funcionamiento de los algoritmos de recomendación de la plataforma. En el comunicado oficial, Bruselas indicó que esos sistemas “pueden amplificar la difusión de productos ilegales”.

La Comisión Europea afirmó además que la compañía “subestimó gravemente la frecuencia con la que los consumidores de la UE pueden encontrar artículos ilegales”.

Los productos de Temu que alarmaron a Bruselas

La investigación europea incluyó inspecciones externas sobre productos comercializados dentro de Temu. Los resultados encendieron las alarmas en Bruselas por posibles riesgos para consumidores.

Según detalló la Comisión, “un porcentaje muy elevado” de los cargadores ofrecidos en la plataforma “no superó las pruebas básicas” de seguridad debido a riesgos de quemaduras.

Las autoridades europeas también detectaron problemas en juguetes para bebés. De acuerdo con el informe, “un alto porcentaje de los juguetes para bebés” presentaban un “riesgo de gravedad media-alta para la seguridad”.

Bruselas explicó que algunos productos “contenían sustancias químicas que no superaban los límites legales o suponían un riesgo de asfixia debido a sus piezas desmontables”.

La investigación contra Temu comenzó en 2024 y parte de la decisión se basó en una inspección sorpresa realizada por una consultora externa.

Temu rechaza la multa y evalúa acudir a la Justicia europea

Tras conocerse la sanción, Temu respondió públicamente y cuestionó la decisión de Bruselas. Un portavoz de la compañía aseguró a EFE que “no estamos de acuerdo con la decisión de la Comisión Europea y consideramos que la multa es desproporcionada”.

La empresa china confirmó además que evaluará “todas las opciones disponibles” y recordó que puede recurrir la sanción ante la Justicia europea.

Pese al conflicto, la compañía sostuvo que “Temu colaboró de forma constructiva con la Comisión durante todo el proceso” y afirmó haber tomado medidas adicionales para “fortalecer la evaluación de riesgos, la gobernanza de la plataforma y la protección del usuario”.

La Comisión Europea, por su parte, remarcó que la multa está “muy por debajo” del máximo legal permitido, que puede alcanzar hasta el 6 % de la facturación anual de una empresa.

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Qué puede pasar ahora con Temu en Europa

La sanción económica no es la única presión que enfrenta Temu dentro de la Unión Europea. Bruselas mantiene abiertas otras dos investigaciones relacionadas con sus sistemas de recomendación y el acceso que otorga a investigadores externos para analizar sus algoritmos.

Además, la Comisión Europea obligó a la empresa a presentar un nuevo plan de corrección antes del 28 de agosto de 2026.

Temu tendrá tres meses para pagar la multa, salvo que la Justicia europea suspenda la medida durante el proceso de apelación.

La sanción también marca un precedente para otras plataformas de comercio electrónico que operan en Europa bajo la Ley de Servicios Digitales, una normativa que busca aumentar la responsabilidad de las grandes tecnológicas sobre los contenidos y productos que distribuyen.