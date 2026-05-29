Hallazgo ancestral | Encuentran la mina de oro más grande del mundo y toda la riqueza corresponde a un solo país (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

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Un hallazgo que representa un hito significativo para la minería mundial se ha materializado con la confirmación por parte de China del descubrimiento de la mina de oro más grande del mundo: Xiling, ubicada en la provincia de Shandong. Este yacimiento contiene más de 592 toneladas de oro, que poseen un valor que supera los USD 28.000 millones, de acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Recursos Naturales.

Diversos estudios geológicos, realizados en los años recientes, han puesto de manifiesto un aumento de más de 200 toneladas de oro en comparación con estimaciones anteriores. Esta considerable magnitud transforma a Xiling en una fuente de riqueza sin igual, con la capacidad de asegurar una producción continua a lo largo de décadas y de posicionar a China como un protagonista relevante en la economía mundial.

Descubrimiento sin precedentes en China: por qué es un hito histórico

La agencia estatal Xinhua, en colaboración con el apoyo del Ministerio de Recursos Naturales, ha calificado este hallazgo como un auténtico hito para la minería china. Adicionalmente, expertos sostienen que este descubrimiento refuerza el liderazgo del país asiático en la producción y exploración de metales preciosos.

La mina Xiling se ha erigido como el mayor descubrimiento de oro conocido hasta la fecha. Según los cálculos oficiales y considerando el precio actual del metal precioso, las reservas poseen un valor que supera los USD 28.000 millones. Esta cantidad representa un avance significativo en la seguridad del suministro interno y refuerza la posición estratégica del país en el mercado internacional.

China descubre la mina de oro más grande del mundo en la provincia de Shandong.

Cómo se logró esta búsqueda monumental paso a paso

El descubrimiento fue posible gracias a una extensa labor de exploración liderada por el Grupo Shandong Gold, que realizó más de 180 perforaciones en un área de 300.000 metros cuadrados. Uno de los pozos alcanzó una profundidad récord de 4000 metros, algo nunca antes logrado en el país.

Este proceso de exploración demandó años de inversión y tecnología avanzada, convirtiendo al hallazgo en una demostración del poder geológico y técnico del gigante asiático.

Según datos de medios como Debate, la mina Xiling mide aproximadamente 2 metros de ancho y tiene un espesor de más de 60 metros, características que permiten una producción diaria de oro sostenida durante al menos 30 años.

China afianza su liderazgo global en minería y exploración

Con esta reserva, China reafirma su papel como potencia global en minería y en la exploración de recursos naturales estratégicos. La mina Xiling no solo representa un activo económico de gran envergadura, sino también un paradigma del nivel de innovación y planificación que caracteriza a la industria minera china.

Analistas subrayan que la combinación de recursos abundantes, tecnología de punta y estrategias de explotación sostenibles aseguran que China retenga su influencia en el mercado del oro durante las próximas décadas. Este descubrimiento representa un hito tanto para la industria minera como para la economía global.