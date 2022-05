LUNA: las difíciles lecciones del colapso de las criptomonedas

En el podcast Money Clinic tratamos todo tipo de problemas financieros, pero después de hablar con los jóvenes traders tras el descalabro de u$s 40.000 millones de la criptomoneda Luna, me resultó difícil ofrecerles alguna solución.

Subbaiah, de 29 años, se metió en el mundo de las criptomonedas el año pasado tras ver a sus amigos ganar dinero. Este trabajador informático de Bangalore vio tutoriales de influencers en Internet, empezó a operar con varias criptomonedas y ganó lo suficiente como para soñar con dejar su trabajo diario y dedicarse al trading full time.

Por desgracia, este éxito inicial le dio la confianza necesaria para pedir préstamos con tarjetas de crédito para impulsar sus operaciones. Tentado por la perspectiva de un rendimiento del 20%, trasladó toda su cartera de u$s 7000 a Luna, sólo para verla reducida a u$s 150 cuando el valor de la moneda se desplomó este mes.

"Pensé que podría ganar dinero fácilmente", dijo en el podcast. "Nunca pensé en el lado negativo, en que todo podría irse a cero".

No sólo se ha perdido el dinero de Subbaiah, la deuda de la tarjeta de crédito será un recordatorio duradero de que se trataba de un riesgo que no podía asumir.

Es posible que tenga una simpatía limitada por aquellos que han sido financieramente imprudentes, comerciando con criptomonedas no reguladas y volátiles en un intento de hacerse ricos. En el Reino Unido, los reguladores han advertido constantemente: "Prepárate para perder todo tu dinero". Entonces, ¿por qué nos sorprende esto?

Sin embargo, si se echa un vistazo a las historias de desgracias en los hilos de Reddit con líneas de ayuda para el suicidio, sólo los que tienen el corazón de piedra dejarán de preguntarse qué más deberíamos hacer para proteger a los jóvenes usuarios de los daños financieros.

Los reguladores financieros siguen luchando por encontrar una respuesta, pero también se plantean serios interrogantes para los exchanges (las que permiten el comercio de criptomonedas, así como las plataformas de redes sociales). Como guardianes del reino de las criptomonedas, se están beneficiando de esta moda y deberían vigilarla mejor.

Sin embargo, incluso el presidente saliente de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) del Reino Unido admitió la semana pasada que las duras advertencias no estaban disuadiendo a los jóvenes. Charles Randell visitó recientemente una escuela cercana a la sede de la FCA en el este de Londres y charló con un grupo de estudiantes de 13 y 14 años sobre los riesgos de las criptomonedas.

Aceptaron que era "como apostar", pero aun así creyeron que podían ganar dinero. "Eran estudiantes muy capaces, pero la esperanza de hacerse ricos era más fuerte que cualquier hecho o argumento racional que pudiera darles", dijo.

"Con celebridades tan variadas como Kim Kardashian y Larry David dispuestas a aceptar dinero para promocionar las criptomonedas especulativas, ¿cómo podemos frenar el entusiasmo de la gente por hacer algo que puede perjudicar seriamente sus vidas financieras?"

Puede que las criptomonedas sean arriesgadas y no estén reguladas, pero es imposible evitarlo. Incluso si los jóvenes inversores son conscientes de las advertencias de la FCA, es mucho más probable que hayan visto el apoyo de los influencers en las redes sociales, la publicidad de criptomonedas en el transporte o que hayan participado en juegos online de "jugar para ganar" como Axie Infinity.

El año pasado, una investigación de la FCA estimó que 2,3 millones de adultos británicos poseían algún tipo de criptoactivo. Aunque la mayoría de los tenedores de criptomonedas sabían que sus inversiones no estaban protegidas, más de uno de cada diez creía lo contrario.

Cada vez hay más pruebas de que algunas personas que han perdido dinero con sus inversiones en criptomonedas creen erróneamente que podrían tener derecho a una indemnización.

El Plan de Compensación de Servicios Financieros (FSCS) del Reino Unido dice que "cripto" es uno de los términos más buscados en su página web, aunque no es un producto que cubra. En respuesta, el FSCS ha creado contenidos educativos sobre lo que hay que tener en cuenta antes de invertir en cripto, incluyendo su podcast "Proteja su dinero".

"Tenemos que preparar a los jóvenes para un mundo financiero en el que se les van a ofrecer situaciones con un alto apalancamiento, y gente en YouTube diciendo que puedes ganar el 20% y que no hay riesgo", dicen. "Tenemos que empezar a hacer más cosas en las escuelas".

Hay otras actividades reguladas que los estudiantes mayores podrían probar legalmente y que son arriesgadas y financieramente perjudiciales, como las apuestas por diferencias, el day trading o los juegos de azar, aunque existen algunas protecciones.

El Reino Unido ha prohibido (por fin) que los apostadores utilicen los pagos con tarjeta de crédito ; los sitios de apuestas por diferencias deben llevar advertencias destacadas sobre el elevado número de clientes que pierden dinero y la FCA ha puesto trabas a la cantidad de apalancamiento que pueden utilizar los inversores no sofisticados. Mientras tanto, el mundo de las criptomonedas sigue siendo una batalla campal.



La primera regla de los juegos de azar es no apostar nunca más de lo que se puede perder, pero los criptoinversores también deberían respetar las "reglas" tradicionales de inversión, como la diversificación.

Contrasta la experiencia de Subbaiah con la de Dan, de 34 años, oyente del podcast Money Clinic. Él tiene criptomonedas, pero las mantiene por debajo del 15% de su cartera. Aunque se mantuvo alejado del apalancamiento (y de Luna), ha visto cómo el valor de sus tenencias en criptos ha caído en varios miles de libras en la última venta.

No está contento con esto, pero no le ha costado su resiliencia financiera. No es un vendedor forzoso y (para acuñar una frase muy querida por los criptoinversores) puede "aguantar hasta el final" y esperar un rebote.

Podrías pensar que están locos por invertir en cripto, pero estoy enormemente agradecida a nuestros invitados del podcast por compartir valientemente sus experiencias de pérdida de dinero. Con todo el bombo y platillos de los traders que prometen que puedes invertir hasta hacerte rico, hablar de la realidad de ir a la quiebra puede ser la herramienta educativa más poderosa para los jóvenes inversores que están tentados de hacer una apuesta.