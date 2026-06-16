En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este martes, 16 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 76.392,71 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,69% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere un aumento en la confianza de los inversores y un posible crecimiento en su valor en el futuro.

En la última semana, Bitcoin avanzó un 4.19%, mostrando un repunte de corto plazo; no obstante, en el último año su cotización retrocedió un 46.28%, resultando en una rentabilidad anual negativa. Este contraste evidencia su elevada volatilidad y sugiere que, pese al impulso reciente, el balance interanual continúa siendo desfavorable.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

En la última semana, la volatilidad económica de Bitcoin ha sido del 26.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año con una volatilidad anual del 35.80%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 70.749,8 euros.