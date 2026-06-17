Este miércoles, 17 de junio de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1614 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,04%.

En el mercado euro-dólar, la cotización subió 0.3% en la última semana, pero acumula una caída de -1.1% en el último año, lo que sugiere una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

Fuente: narrativas-es

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este aumento consecutivo sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, generando optimismo entre los inversionistas.

En contraste, si se observa un período de baja cotización en los días previos, esto podría indicar una fluctuación en la confianza de los agentes económicos. Analizando estos cambios, es esencial estar atentos a los factores que pueden influir en este comportamiento de la divisa.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar, con un 2.23%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.