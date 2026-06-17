Este martes, 16 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9188 (El Papa).
Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 16 de junio
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¿Qué significa soñar con El Papa?
Soñar con el Papa suele simbolizar guía espiritual, búsqueda de sentido o necesidad de consejo moral. Puede reflejar respeto por la tradición, deseo de perdón o reconciliación interior.
También puede señalar presión por cumplir expectativas, miedo al juicio o conflicto entre valores personales y normas sociales. El contexto del sueño y tus creencias determinan el matiz real.
¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?
Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático:
- Dificultad para dejar de pensar en apuestas o juegos de azar
- Progresivo incremento del dinero destinado al juego
- Frustración ante la imposibilidad de frenar o abandonar el hábito
- Buscar refugio en el juego frente a conflictos personales o laborales
- Necesidad de recuperar el dinero perdido a través de nuevas jugadas
- Ocultar o distorsionar la verdad sobre la frecuencia con la que se apuesta
- Creer firmemente que familiares o conocidos proveerán apoyo económico.