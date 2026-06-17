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El resultado consolidado de las provincias arrojó que en 2025 registraron un déficit primario por $ 380.000 millones mientras que en el frente financiero registraron un resultado negativo de $ 3,6 billones, lo que implica un marcado deterioro respecto del desempeño de 2024.

El análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sobre las 23 jurisdicciones con datos disponibles arrojó que los ingresos corrientes de las mismas tuvieron un aumento del 3,1% en el año respecto de 2024, mientras que los ingresos de capital crecieron un 59,4%.

En paralelo, los gastos corrientes tuvieron una suba del 7% real interanual, mientras que el gasto de capital creció 5,8%. Es así que observaron que el gasto público total provincial creció 6,9%, mismo porcentaje registrado para el gasto primario, que es el gasto total menos los fondos destinados al pago de intereses de deuda. Estos últimos tuvieron una suba del 14% real interanual el año pasado.

Para tener un punto de comparación, en 2024 el resultado primario había marcado un superávit de $ 4,8 billones, mientras que el financiero había marcado los $ 2 billones.

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Gran parte de los ingresos registrados por las provincias estuvo explicado por la recaudación impositiva. La mayor suba se anotó en los tributos propios (3,6%), mientras que en la recaudación de origen nacional, explicada por lo ingresado a través de IVA y Ganancias, tuvo una suba del 1,1% real interanual. La mayor variación en los ingresos la registraron vía venta de bienes y servicios de la administración pública (36,8% real interanual) y por transferencias corrientes (28,1%) explicada por los mayores envíos del Tesoro a los estados subnacionales. También ayudaron al alza la mejora en la recaudación de contribuciones a la seguridad social (9,1%).

Dentro de los impuestos provinciales, no fue el tributo más criticado por la producción y el Gobierno nacional el que explicó la suba de la recaudación. De hecho, Ingresos Brutos, que explica el 79% de la recaudación de las provincias, tuvo una variación prácticamente nula en 2025, tras anotar una baja en lo recaudado del 0,3%.

El aumento de la recaudación local respondió a la suba de sellos (28,7% real interanual), automotores (21,8%), otros (12,2%) e impuesto inmobiliario (11,7%).

“El gasto en personal realizó el principal aporte a la suba del gasto, con el 43% del incremento del gasto primario, luego le sigue la inversión real directa con el 19%, el gasto en prestaciones de la seguridad social aportó el 18% de la suba, luego el gasto en bienes y servicios con el 13% y el gasto en transferencias corrientes con 7%. En otras palabras, entre el incremento del gasto real en personal y del gasto en prestaciones a la seguridad social, se generó prácticamente el 61% de la suba real del gasto primario”, explicaron desde IARAF.

Esta observación va en línea con lo registrado por INDEC sobre la suba de salarios públicos provinciales por encima de los nacionales. En 2025, los provinciales tuvieron una suba del 32,7%, mientras que los nacionales crecieron 20,2% y la inflación interanual de diciembre del año pasado fue del 31,5%. El aumento de la conflictividad en las provincias fue un factor que explicó esta suba. El escenario no está resuelto y se registraron 101 conflictos abiertos en el primer cuatrimestre, según el CEPA.

Cómo se desempeñaron

El desempeño entre las jurisdicciones fue desigual. La consultora especializada en finanzas provinciales, Politikon Chaco, observó que once jurisdicciones mostraron superávit primario y doce registraron déficit, mientras que solo nueve tuvieron superávit financiero.

Entre las que mejor desempeño mostraron se destacaron Santiago del Estero, con un superávit del 21,5% de sus ingresos totales, Salta (4,5%) y Jujuy (3,1%), que dejó atrás el resultado de 15%, que había tenido hace dos años. También encabeza la lista Neuquén (2,1%), aunque refleja un fuerte deterioro respecto del resultado de 2024 (9,6%).

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En el sentido contrario, los peores resultados primarios los tuvieron Corrientes (-5%), Santa Cruz (-6,3%) y Tierra del Fuego (-15,4%).

Solo tres provincias mejoraron sus resultados respecto de 2025: Chaco, Salta y Santiago del Estero.

Estos desempeños imitan el empeoramiento de la situación mostrado en el agregado. En 2024 sólo tres provincias habían registrado déficit primario (Buenos Aires, Catamarca y Chaco) y seis habían marcado déficit financiero.