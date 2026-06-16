En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este martes, 16 de junio de 2026 en España es de 251,22 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -3,59%.

En los últimos días, el precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva al aumentar su valor en comparación con el euro. Esto indica un crecimiento en la aceptación y el uso del Bitcoin Cash en el mercado.

La tendencia sugiere un renovado interés en las criptomonedas, impulsado por factores como la adopción generalizada y la especulación de los inversores.

Bitcoin Cash muestra un repunte reciente, con un avance del 6.11% en la última semana, lo que sugiere impulso de corto plazo; sin embargo, en el último año su cotización acumula una variación de -62.81%, reflejando un deterioro significativo. En términos de rentabilidad, quien ingresó hace una semana presentaría una ganancia aproximada del 6.11% (antes de costos), mientras que quien invirtió hace un año registraría una pérdida cercana al 62.81%, evidenciando alta volatilidad y la relevancia del horizonte temporal.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 60.29%, es mayor que su volatilidad anual del 55.61%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 224,5 euros.