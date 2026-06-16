En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este martes, 16 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 52,22 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,75% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del Litecoin y el euro ha evolucionado de forma positiva en los últimos días, considerando el dato -1 como un número positivo.

Esto indica que ambos han experimentado un aumento en su valor, lo que sugiere un fortalecimiento en su cotización respecto a los días anteriores.

La cotización de Litecoin presenta una evolución mixta: en la última semana avanzó 6.49%, lo que sugiere un repunte de corto plazo, pero en el último año cayó -61.91%, evidenciando una rentabilidad negativa en el horizonte anual. En conjunto, refleja alta volatilidad, con impulso reciente pero desempeño prolongado débil y mayores riesgos para posiciones de largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 35.76%, lo que es menor que la volatilidad anual de 52.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 48,1 euros.