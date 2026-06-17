El dólar presenta una cotización de 17.22 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 17 de junio de 2026, cifras que muestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0,09%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.22 pesos y un mínimo de 17.19 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -0.19% y en el último año acumuló una baja de -8.02%, lo que refleja una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Predominó una tendencia bajista: tras un alza inicial siguió una larga racha de descensos, con dos breves rebotes hacia el final y el período cerró por debajo del inicio.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.92%, que es menor que la volatilidad anual del 7.53%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica que en los últimos días ha habido un aumento continuo en su valor. Este comportamiento se refleja en el optimismo del mercado y la demanda creciente por la moneda estadounidense.

En contraste, si el dato de 1 fuera negativo, indicaríamos que la tendencia del Dólar sería a la baja. Sin embargo, actualmente se percibe un flujo de inversiones en dólares, lo que refuerza la confianza en su fortalecimiento en el corto plazo.

La tendencia positiva sugiere un posible fortalecimiento del Dólar en el futuro cercano si continúa esta demanda en el mercado.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.