El nuevo gobierno de derecha de Chile apunta a un crecimiento del 4% y un presupuesto equilibrado para 2029, dijo el ministro de Hacienda entrante, mientras el país disfruta de un aumento en los precios del cobre. El repunte del metal rojo complementaría amplios recortes del gasto para eliminar el déficit fiscal, dijo Jorge Quiroz, quien está planeando exenciones de impuestos corporativos y regulaciones más flexibles para desbloquear el crecimiento. “Nuestro paquete comenzará a mostrar resultados a fines del próximo año y finalmente convergerá hacia un crecimiento tendencial del 4%”, dijo Quiroz, quien asumirá el poderoso Ministerio de Hacienda de Chile en marzo. Chile es una de las economías más prósperas de América Latina, pero se ha visto afectada por una desaceleración estructural en los últimos años. El crecimiento anual promedió alrededor del 2% durante la última década, frente al 4% de las décadas de 1990 y 2000. La ira por el costo de vida provocó protestas masivas en 2019, y el FMI advirtió el año pasado que Chile debe aumentar el crecimiento “para elevar los niveles de vida y abordar las presiones sociales y fiscales”. Quiroz dijo que una ola de inversiones surgiría de revertir los aumentos de impuestos corporativos, introducir más incentivos a la contratación y simplificar los laberínticos procesos de permisos de Chile, todo ello ayudado por el repunte del cobre . Chile es el mayor productor mundial del metal rojo, cuyo precio ha subido casi un 40% desde agosto debido al temor a una interrupción del suministro y posibles aranceles estadounidenses. El país disfruta de las ganancias de la minera estatal Codelco y de los impuestos a las empresas privadas. Quiroz dijo que si los precios altos actuales continúan, “podrían permitirnos alcanzar un superávit efectivo antes de que termine este gobierno”. “Pero nuestro principal objetivo es el equilibrio estructural”, añadió. “Aspiramos a eliminar el déficit a largo plazo para nuestro último año, por lo que debemos ajustar el gasto a los precios a largo plazo”. Sin embargo, los críticos de la izquierda argumentan que el objetivo del gobierno de recortar el gasto por u$s 6000 millones, que según Quiroz se concretaría en un plazo de 18 a 24 meses, podría desencadenar una recesión. Los recortes, prometidos por el presidente electo José Antonio Kast, de línea dura y conservador, equivalen al 7% del presupuesto de Chile para 2025. Quiroz, un consultor que ha trabajado para muchas de las empresas más grandes de Chile, descartó recortes a la salud, la vivienda y las pensiones públicas, pero afirmó que eliminar “programas no esenciales”, como algunos administrados por el Ministerio de Cultura, podría ahorrar alrededor de 2000 millones de dólares. “Hay programas que vienen de otra época, cuando Chile tenía superávits y dinero de sobra”, dijo. Otros 2000 millones de dólares podrían provenir de “mejoras de eficiencia” en las inversiones públicas y otros 2000 millones de dólares de la erradicación de los “abusos” del sector público, dijo. Sin embargo, suavizó la promesa de campaña de Kast de una auditoría masiva, que recuerda al experimento Doge en Estados Unidos , diciendo que “no queremos una caza de brujas larga y prolongada”. Los analistas dijeron que los recortes serían difíciles de implementar. “Puede ser factible, pero no en 18 meses, y será muy difícil”, dijo Cecilia Cifuentes de ESE Business School Chile, señalando que muchos recortes necesitarían la aprobación del Congreso, donde los aliados de Kast no alcanzan la mayoría. El gobierno de Kast también se enfrentará a un equilibrio entre Estados Unidos y China. Pekín compra alrededor del 40% de las exportaciones de Chile y ha realizado importantes inversiones en el sistema eléctrico y otras infraestructuras del país. El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó a Kast, también derechista, como “una muy buena persona”. Quiroz afirmó que su relación permitiría “volver a la normalidad” en las relaciones estadounidenses, tras el enfrentamiento entre el actual presidente Gabriel Boric y Trump. Pero señaló que China era crucial para Chile ya que “ningún otro país va a comprar el cobre que nos compran a nosotros en este momento”, y dijo que Chile “vería con buenos ojos cualquier inversión”.