Todavía no acaba el vendaval que involucra a la lechuga mexicana en un brote de ciclosporiasis, que causa diarrea explosiva, en Estados Unidos, cuando ahora dos empresas proveedoras de alimentos en ese país voltean a ver al chile jalapeño como la posible fuente de un brote de salmonela.

Chile jalapeño.

Las empresas Coast Citrus Distribuitors y Taylor Farms retiraron voluntariamente de los centros comerciales más populares de Estados Unidos diversos productos relacionados con este chile, debido a un brote de salmonelosis.

La primera empresa retiró de los anaqueles los jalapeños frescos por una potencial contaminación con salmonela.

Esta bacteria es causante de enfermedades como gastroenteritis o infección intestinal, cuyos síntomas se pueden manifestar entre 6 horas y 6 días después de comer alimentos contaminados con la bacteria.

Entre los síntomas destaca la fiebre, el dolor de estómago agudo, diarrea, náuseas y vómito, así como dolores de cabeza, musculares y fatiga general.

La segunda empresa que retiró producto de los anaqueles fue Taylor Foods, que retrajo de tiendas como Walmart, Target o Whole Foods, productos como el guacamole y el pico de gallo para evitar la propagación del virus.

La empresa también recomendó a los clientes que ya tengan este producto en casa, tirarlo a la basura y pedir su reembolso en la tienda donde lo adquirieron.

De acuerdo con Taylor Foods, la Administración de de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), así como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) trabajan con sus contrapartes estatales para investigar un brote de salmonela, ligados a chiles jalapeños frescos provistos por Coast Citrus Distributors.

También las cadenas de restaurantes Chipotle y Qdoba recibieron jalapeños de este proveedor.

Coast Cirtrus Distribuitor dijo que una empresa de cultivo de Sinaloa que es su proveedor fue identificada como la potencial fuente del brote.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, al menos 345 personas en 27 estados han reportado un contagio, con 36 hospitalizaciones reportadas en el conteo del CDC.

La mayoría de los contagios se concentran en Minnesota y Colorado, con 110 casos en cada estado, mientras que Illinois acumula 30 casos y Kansas 13. También se reportaron incidencias en Alabama, Arkansas, California, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, North Carolina, North Dakota, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin y Wyoming.