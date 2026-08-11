El recorrido unirá Puente Cal y Canto con Plaza de Puente Alto en menos de 35 minutos.

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El Gobierno de Chile confirmó el inicio formal de las obras de la Línea 9 del Metro de Santiago, una de las expansiones más ambiciosas de la red de transporte del país. El proyecto tendrá 27 kilómetros de longitud, 19 estaciones y un tiempo estimado de viaje de 35 minutos, lo que representa una reducción cercana al 28% frente a los trayectos actuales, que rondan los 50 minutos .

La nueva línea atravesará ocho comunas del Gran Santiago: Recoleta, Santiago, San Miguel, San Joaquín, La Granja, San Ramón, La Pintana y Puente Alto . Según las autoridades chilenas, beneficiará a casi 2 millones de habitantes y mejorará de manera significativa la conexión entre el sur de la ciudad y el centro.

El anuncio se realizó el año pasado en La Pintana, donde también se construirán los futuros talleres y cocheras del sistema. En el acto participaron el expresidente Gabriel Boric, el ministro de Transportes y autoridades locales.

¿Cuál será el recorrido completo de la Línea 9 del Metro de Santiago?

La Línea 9 recorrerá el eje de la avenida Santa Rosa y conectará el norte y el sur de Santiago . El trayecto completo irá desde Puente Cal y Canto hasta Plaza de Puente Alto.

Estas son las estaciones de combinación ya confirmadas:

Puente Cal y Canto: combinación con Líneas 2, 3 y futura Línea 7 .

Santa Lucía: combinación con Línea 1.

Matta: combinación con Línea 3.

Bío Bío: combinación con Línea 6.

Santa Rosa: combinación con Línea 4A.

Plaza de Puente Alto: combinación con Línea 4.

El resto de estaciones se distribuirá a lo largo del corredor Santa Rosa hasta completar las 19 paradas previstas.

La Línea 9 del Metro tendrá 27 kilómetros construidos y atravesará 19 estaciones en menos de 35 minutos: el recorrido completo. ChatGPT - creada con IA

¿Cuánto tiempo tardará el viaje completo de la Línea 9?

Uno de los datos más destacados del proyecto es la reducción del tiempo de desplazamiento. El recorrido completo entre las estaciones terminales tomará 35 minutos, frente a los cerca de 50 minutos actuales.

Para quienes viven en el sur de Santiago, esto significará menos tiempo en buses y transbordos y una conexión más directa con el centro de la ciudad.

¿Qué comunas se beneficiarán con la Línea 9?

La nueva línea impactará directamente a ocho comunas del Gran Santiago:

Recoleta

Santiago

San Miguel

San Joaquín

La Granja

San Ramón

La Pintana

Puente Alto

El proyecto también busca integrar sectores históricamente postergados, entre ellos La Legua, La Pintana y Bajos de Mena, donde el Metro llegará por primera vez.

¿Por qué la estación Puente Cal y Canto será clave en la red?

Puente Cal y Canto se convertirá en la primera estación con combinación cuádruple del Metro de Santiago , al enlazar las Líneas 2, 3, 7 y 9.

En total, la Línea 9 tendrá seis combinaciones, lo que ayudará a descongestionar especialmente la Línea 4 y ofrecerá una ruta más rápida hacia el centro de la capital.

¿Cuándo entrará en operación la Línea 9 del Metro de Santiago?

La construcción se desarrollará en tres etapas:

Bío Bío – Plaza de La Pintana, prevista para entrar en servicio en 2030. Bío Bío – Puente Cal y Canto. Plaza de La Pintana – Plaza de Puente Alto.

La operación completa de la Línea 9 está proyectada para 2035 .

¿Cuáles son las cifras oficiales de la Línea 9?