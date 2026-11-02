La organización del viaje apostólico del papa León XIV a Uruguay habilitará una nueva tanda de entradas gratuitas para participar de dos actividades de su visita: el encuentro en el Estadio Centenario y la misa en Florida.
Las entradas estarán disponibles desde las 8 de la mañana de este martes 3 de noviembre y permitirán acceder al encuentro de música, testimonios y oración previsto para el próximo sábado 7 de noviembre en el Estadio Centenario, y a la misa del domingo 8 en el departamento de Florida.
La organización informó que todavía hay entradas disponibles para la misa que el Papa celebrará en Paysandú, el sábado 7 de noviembre por la mañana.
Todas las entradas son gratuitas y pueden gestionarse a través del sitio oficial de la visita apostólica. La gestión la realiza Red UTS y cada persona puede acceder a cuatro entradas como máximo.
“Un peso muy importante”
El canciller Mario Lubetkin aseguró que está todo preparado para recibir al papa León XIV, que llegará a Uruguay el viernes 6 de noviembre para comenzar una gira por Sudamérica que también incluirá Argentina y Perú.
“Tenemos un peso muy importante porque la visita empieza en Uruguay. La visita del papa para esta parte del mundo va a ser en Uruguay”, dijo Lubetkin.
León XIV realizará una gira de 11 días por Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre. El pontífice, de 71 años, será recibido en Uruguay por el presidente Yamandú Orsi.