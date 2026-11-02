La organización del viaje apostólico del papa León XIV a Uruguay habilitará una nueva tanda de entradas gratuitas para participar de dos actividades de su visita: el encuentro en el Estadio Centenario y la misa en Florida.

Las entradas estarán disponibles desde las 8 de la mañana de este martes 3 de noviembre y permitirán acceder al encuentro de música, testimonios y oración previsto para el próximo sábado 7 de noviembre en el Estadio Centenario, y a la misa del domingo 8 en el departamento de Florida.

Los tres países se preparan para recibir al papa León XIV con un itinerario repartido entre el viernes 6 de noviembre con llegada a Montevideo, Uruguay, hasta su salida de Lima, Perú, el lunes 16 de noviembre. Captura de pantalla sala de prensa Santa Sede

La organización informó que todavía hay entradas disponibles para la misa que el Papa celebrará en Paysandú, el sábado 7 de noviembre por la mañana.

Todas las entradas son gratuitas y pueden gestionarse a través del sitio oficial de la visita apostólica. La gestión la realiza Red UTS y cada persona puede acceder a cuatro entradas como máximo.

“Un peso muy importante”

El canciller Mario Lubetkin aseguró que está todo preparado para recibir al papa León XIV, que llegará a Uruguay el viernes 6 de noviembre para comenzar una gira por Sudamérica que también incluirá Argentina y Perú.

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“Tenemos un peso muy importante porque la visita empieza en Uruguay. La visita del papa para esta parte del mundo va a ser en Uruguay”, dijo Lubetkin.

León XIV realizará una gira de 11 días por Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre. El pontífice, de 71 años, será recibido en Uruguay por el presidente Yamandú Orsi.