Adicción al celular: los argentinos abren WhatsApp casi el doble que el promedio mundial.

Los argentinos tienen una relación particularmente frecuente con WhatsApp: abren la aplicación un promedio de 37 veces por día, una cifra que los ubica por encima de todos los países relevados en el informe Digital 2027 Global Overview Report.

El dato refleja hasta qué punto la plataforma de Meta se incorporó a las actividades cotidianas, desde las conversaciones personales hasta la comunicación laboral y el intercambio de información.

El relevamiento, elaborado por DataReportal con información de distintas compañías especializadas en análisis digital, también midió cuánto tiempo pasan las personas dentro de la aplicación.

En Argentina, los usuarios activos destinan una hora y 38 minutos diarios a WhatsApp desde sus teléfonos. Además, el 93,5% de la población conectada mayor de 16 años declaró haber utilizado el servicio durante el último mes, una muestra de su amplia penetración en el país.

Cuánto tiempo pasan los argentinos dentro de WhatsApp

La frecuencia de ingreso no es el único indicador que muestra la importancia de la aplicación en Argentina. Según las estimaciones de Similarweb App Intelligence incluidas en el estudio, el país ocupa el sexto puesto mundial en tiempo diario de utilización, con una hora y 38 minutos. Indonesia encabeza esa medición con una hora y 55 minutos, seguida por Colombia, con una hora y 54, y Brasil, con una hora y 48.

El estudio ubica a Argentina en el sexto puesto. Shutterstock

La cantidad de aperturas también permite entender cómo se utiliza el servicio. No todas las visitas implican permanecer largos períodos conectados: muchas responden a acciones breves, como contestar un mensaje, revisar una notificación, escuchar un audio o consultar un grupo. El informe contempla únicamente la actividad desde dispositivos móviles, por lo que no incorpora los accesos realizados mediante WhatsApp Web u otras versiones de escritorio.

Cuál es la diferencia entre Argentina y el promedio mundial

La distancia con el resto del mundo resulta especialmente visible al comparar la cantidad de ingresos diarios. Mientras que los usuarios activos abren WhatsApp 20,7 veces por día a nivel global, en Argentina el promedio llega a 37. Esto representa una frecuencia aproximadamente 79% superior a la internacional. Detrás de WhatsApp aparecen Instagram, con 14,8 aperturas diarias, TikTok, con 13,2, y LINE, con 13,1.

El estudio también muestra que la plataforma mantiene una base global de usuarios elevada. En agosto de 2026, su índice de usuarios activos mensuales alcanzó los 97,4 puntos, tomando como referencia los 100 registrados en agosto de 2024. Aunque representa una baja del 2,6% frente a ese período, el indicador creció un 1,7% respecto de mayo de 2026. En la comparación con otras plataformas, WhatsApp conserva el primer lugar, por delante de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok.