El dólar blue hoy martes 3 de noviembre se ofrece a $ 1545 para la compra y $ 1565 para la venta, en la primera rueda de la semana.

El paralelo culminó octubre con una suba de $ 5 (0,3%) respecto de septiembre ($ 1560). Además, se ubica $ 35 por encima de la cotización con la que arrancó 2026 ($ 1530).

Por su parte, el dólar oficial hoy martes 3 de noviembre subió cotiza a $ 1515 para la compra y $ 1565 para la venta.

La divisa culminó octubre con un incremento de $ 20 (1,3%) por encima del valor al que había cerrado septiembre ($ 1540). En tanto, se ubica $ 85 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

La brecha entre el blue y el oficial quedó en cero.

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo cotiza a $ 2034,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

El dólar mayorista se ubicó en $ 1561,90 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1954,48.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Freepik).

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante noviembre los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 1,9% correspondiente al dato del IPC de septiembre.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) no realizó compra de dólares durante la jornada del lunes en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En octubre se acumularon compras por u$s 1395 millones, cifra que superó a la de los dos últimos meses.

En total, las reservas internacionales totales se ubican en u$s 50.441 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy martes 3 de noviembre

El dólar blue hoy martes 3 de noviembre cotiza a $ 1545 para la compra y $ 1565 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1515 $ 1565 Dólar Blue $ 1545 $ 1565 Dólar Mayorista $ 1512 $ 1561,90 Dólar MEP $ 1567,50 $ 1568,10 Dólar CCL $ 1658,70 $ 1662

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este martes 3 de noviembre

El dólar CCL o dólar cable hoy martes 3 de noviembre se consigue a $ 1657,70 para la compra y $ 1665,80 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este martes 3 de noviembre

El dólar MEP hoy martes 3 de noviembre cotiza a $ 1566,50 para la compra y $ 1568,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 3 de noviembre

El dólar oficial hoy martes 3 de noviembre cotiza a $ 1565 para la venta. Banco por banco, los precios son: