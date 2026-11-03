En esta noticia

El dólar blue hoy martes 3 de noviembre se ofrece a $ 1545 para la compra y $ 1565 para la venta, en la primera rueda de la semana.

El paralelo culminó octubre con una suba de $ 5 (0,3%) respecto de septiembre ($ 1560). Además, se ubica $ 35 por encima de la cotización con la que arrancó 2026 ($ 1530).

Por su parte, el dólar oficial hoy martes 3 de noviembre subió cotiza a $ 1515 para la compra y $ 1565 para la venta.

Finanzas.Dolarización rumbo a 2027: cuánto compraron los ahorristas y qué espera el mercado en los próximos meses

La divisa culminó octubre con un incremento de $ 20 (1,3%) por encima del valor al que había cerrado septiembre ($ 1540). En tanto, se ubica $ 85 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

La brecha entre el blue y el oficial quedó en cero.

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo cotiza a $ 2034,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

El dólar mayorista se ubicó en $ 1561,90 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1954,48.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Freepik).
La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Freepik).

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante noviembre los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 1,9% correspondiente al dato del IPC de septiembre.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) no realizó compra de dólares durante la jornada del lunes en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En octubre se acumularon compras por u$s 1395 millones, cifra que superó a la de los dos últimos meses.

En total, las reservas internacionales totales se ubican en u$s 50.441 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy martes 3 de noviembre

El dólar blue hoy martes 3 de noviembre cotiza a $ 1545 para la compra y $ 1565 para la venta.

CotizaciónCompraVenta
Dólar BNA$ 1515$ 1565
Dólar Blue$ 1545$ 1565
Dólar Mayorista$ 1512$ 1561,90
Dólar MEP$ 1567,50$ 1568,10
Dólar CCL$ 1658,70$ 1662

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este martes 3 de noviembre

El dólar CCL o dólar cable hoy martes 3 de noviembre se consigue a $ 1657,70 para la compra y $ 1665,80 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este martes 3 de noviembre

El dólar MEP hoy martes 3 de noviembre cotiza a $ 1566,50 para la compra y $ 1568,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 3 de noviembre

El dólar oficial hoy martes 3 de noviembre cotiza a $ 1565 para la venta. Banco por banco, los precios son:

EntidadesCompraVenta
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.1.515,000 1.565,000
BANCO DE LA NACION ARGENTINA1.515,000 1.565,000
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.1.515,000 1.570,000
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.1.511,000 1.575,000
BANCO SUPERVIELLE S.A.1.517,000 1.572,000
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES1.505,000 1.565,000
BANCO PATAGONIA S.A.1.510,000 1.560,000
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.1.515,000 1.565,000
BRUBANK S.A.U.1.515,000 1.555,000
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO1.520,000 1.570,000
BANCO MACRO S.A.1.510,000 1.570,000
BANCO PIANO S.A.1.515,000 1.560,000