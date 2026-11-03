Hay alerta naranja y amarilla en tres provincias cercanas a Buenos Aires para el tres de noviembre: lluvias con ráfagas de viento en estas localidades.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranja por tormentas para este martes 3 de noviembre en las provincias de San Luis, Córdoba y La Pampa. El organismo advierte sobre lluvias intensas en períodos cortos, actividad eléctrica y ráfagas de viento de intensidad considerable.

Alerta amarilla y naranja para estas tres provincias

La alerta naranja vigente es para San Luis, donde los fenómenos meteorológicos pueden ser peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. El organismo advierte que las tormentas pueden estar acompañadas de lluvias y ráfagas de 50 kilómetros por hora. Las principales localidades afectadas serán El Trapiche, La Toma, Quines, Villa Reynolds, Justo Daract y Buena Esperanza.

Hay alerta naranja y amarilla en tres provincias cercanas a Buenos Aires para el tres de noviembre: lluvias con ráfagas de viento en estas localidades. SMN

La alerta amarilla para La Pampa y Córdoba advierte por fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad con abundante precipitación en períodos cortos.

Las zonas afectadas por la alerta amarilla son:

Córdoba : Marcos Juárez, Bell Ville, Villa María, Laboulaye, Río Cuarto, La Carlota, Alta Gracia, Oliva, Villa del Rosario, Córdoba capital y Villa Dolores.

La Pampa: General Pico, Santa Rosa, Realicó, Rancul, Trenel, Toay, Catriló, Eduardo Castex, Quemú Quemú, Guatraché y General Acha.

Hay alerta naranja y amarilla en tres provincias cercanas a Buenos Aires para el tres de noviembre: lluvias con ráfagas de viento en estas localidades. Magnific

Cómo estará el clima en CABA en la semana

En la Ciudad de Buenos Aires, este martes 3 de noviembre se espera una jornada inestable con lluvias y tormentas. La temperatura máxima será de 22° y mínima de 17°.

El miércoles 4 continuará la inestabilidad con una máxima de 25° y una mínima de 16°. Se esperan lluvias durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde las condiciones comenzarían a mejorar.

A partir del jueves 5, el tiempo presentará una mejora marcada. Se prevé una jornada con mayor presencia de sol y sin lluvias. El viernes 6 tendrá condiciones agradables con una máxima de 26°, aunque a la noche volverá la inestabilidad.

El fin de semana comenzará con lluvias y temperaturas más bajas. El sábado 7 habrá máximas de 17° y mínimas de 10°, con precipitaciones durante la madrugada y la mañana. EL domingo mejorarán las condiciones con cielo despejado y máximas de 21°.