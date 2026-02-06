El retiro de las principales empresas de petróleo y gas de la volátil economía argentina ha dado lugar a un auge energético local, con grupos nacionales intensificando su actividad para desarrollar un vasto yacimiento de esquisto patagónico. A medida que multinacionales como Exxon, Petronas y Total anunciaron ventas de activos en los últimos dos años, la participación de la producción en manos de grupos liderados por Argentina alcanzó el 82% en petróleo y el 77% en gas en los primeros 10 meses de 2025, según la consultora Economía y Energía. Si bien siguen en activo varias grandes empresas extranjeras, el historial de controles de capital, la severa inflación y los abruptos cambios de política en Argentina han obligado a algunos a reducir sus inversiones. El aumento de los precios de los activos bajo el actual presidente promercado, Javier Milei, ha brindado la oportunidad de vender a buen precio, según los analistas. La industria petrolera argentina ha aprovechado la oportunidad para crecer justo cuando la producción está aumentando en Vaca Muerta, en la Patagonia, uno de los mayores desarrollos de esquisto del mundo, unos 15 años después de que comenzaron las perforaciones. “Las empresas argentinas han recuperado un papel más destacado en gran medida debido a un mayor apetito por el riesgo”, dijo Pablo Vera Pinto, cofundador de Vista Energy, el segundo mayor productor de petróleo del país después de la estatal YPF, citando la experiencia de los ejecutivos locales en el manejo de la volatilidad crónica del país. Las compras por parte de Vista de los activos de Vaca Muerta a Petronas de Malasia, por 1200 millones de dólares en abril pasado, y a Equinor de Noruega, por 712 millones de dólares este mes, la ponen en camino a más que duplicar la producción de 2024 y superar los 150.000 barriles por día a finales de este año. “Invertimos decididamente apostando a que las restricciones de capital y otros problemas se resolverían, mientras que otros podrían haber esperado, y eso nos ha permitido crecer rápidamente”, añadió Vera Pinto. La situación podría estar cambiando. A medida que Milei consolida sus avances en la contención de la inflación y la flexibilización de los controles de capital, los grupos extranjeros muestran un renovado interés. La italiana Eni y la británica Harbour, por ejemplo, están invirtiendo junto a grupos locales en los primeros proyectos de terminales de exportación de GNL de Argentina. Continental Resources, la petrolera fundada por el pionero estadounidense del esquisto, Harold Hamm, ingresó a Vaca Muerta en noviembre mediante la compra de activos del grupo argentino Pluspetrol. El mes pasado, acordó adquirir una participación no operativa en bloques propiedad del productor local Pan American Energy. “Seguramente será imitado por otras compañías petroleras estadounidenses independientes que ven que el potencial del shale en Argentina ahora está respaldado por un marco político y económico que justifica la inversión”, dijo el ministro de Economía de Milei, Luis Caputo, en X después del anuncio del acuerdo en noviembre. El gobierno de Milei ve a Vaca Muerta como una solución a una escasez crónica de dólares que ha alimentado las repetidas crisis monetarias de Argentina, incluida una corrida perjudicial del peso en septiembre. A medida que las exportaciones del yacimiento crecen, superando el declive de los yacimientos convencionales de petróleo y gas de Argentina, este país ha pasado de ser un importador neto a un exportador de energía y ha registrado un superávit de 6.000 millones de dólares en los primeros 10 meses de 2025. La cámara de hidrocarburos del país dijo que las exportaciones netas anuales podrían superar los 25.000 millones de dólares a fines de la década, rivalizando con el enorme sector agroindustrial de Argentina. Los grupos extranjeros fueron cruciales para el desarrollo inicial del yacimiento. La importante petrolera estadounidense Chevron invirtió miles de millones de dólares a principios de la década de 2010, sumándose a proyectos pioneros de YPF. Chevron continúa expandiendo sus perforaciones y junto con la británica Shell representó alrededor del 14 por ciento de la producción de petróleo de Argentina en octubre, mientras que las francesas Total y Harbour poseían el 18 por ciento de la producción de gas, según Energía & Economía. Sin embargo, las empresas nacionales han crecido, en general, más rápido últimamente, gracias al aumento de la producción petrolera por la mejora de la infraestructura de transporte y oleoductos. La producción de petróleo de esquisto de Argentina fue más de un tercio superior en octubre a la del mismo mes de 2024, con 568.400 b/d. “Los grupos locales han logrado acelerar significativamente la inversión a pesar de la salida de varios actores internacionales”, dijo Nicolás Arceo, director de Economía y Energía, señalando cómo allí se perforaron alrededor de 35 pozos cada mes, el doble de velocidad que en 2022. El crecimiento de la producción de gas de esquisto ha sido más lento, manteniéndose prácticamente sin cambios interanuales en torno a los 65 millones de metros cúbicos diarios en octubre, debido a que las empresas aún estaban a la espera de la infraestructura más compleja necesaria para transportar el combustible más allá de los países vecinos de Argentina. Sin embargo, los analistas prevén un aumento de la producción una vez que las terminales de GNL entren en funcionamiento, la primera prevista para 2027. Aun así, el flujo de caja más limitado de los productores nacionales y los desafíos económicos únicos de Argentina, combinados con la caída del precio del petróleo, han afectado a la industria. “Si el recurso estuviera en EE.UU., estaría produciendo cinco veces el nivel actual”, afirmó Gustavo Mariani, director ejecutivo de la productora argentina de petróleo y gas Pampa Energía. Sin embargo, añadió, “en esa situación, las empresas locales sin duda tendríamos una porción menor del pastel”. Las acciones de Pampa que cotizan en Nueva York se han más que triplicado desde que Milei asumió el cargo en 2023. Pampa, Vista y otros se apresuraron a emitir bonos luego de la victoria de Milei en las elecciones intermedias de octubre, lo que aumentó el optimismo por sus reformas de libre mercado y redujo los costos de endeudamiento. Por ejemplo, el productor de energía Tecpetrol vendió US$750 millones en bonos de la ley de Nueva York inmediatamente después de la votación. Ricardo Ferreiro, presidente de exploración y producción de Tecpetrol, dijo que la necesidad de financiamiento aumentará en los próximos años, particularmente en gas, a medida que la infraestructura se consolida y la producción crece, estimando una demanda de unos 15.000 millones de dólares anuales para toda la industria. “Estamos a punto de dar un salto de escala que será imposible de lograr sólo reinvirtiendo las ganancias”, afirmó. Bajar los costos y mejorar la eficiencia será crucial para atraer más capital, añadió: “Cuesta aproximadamente 50 por ciento menos perforar un pozo en Estados Unidos que aquí, por lo que aún tenemos una gran brecha que cerrar”.